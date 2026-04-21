Жительница Бурятии потеряла миллионы при покупке автомобиля

В Бурятии жительница Мухоршибирского района стала жертвой автоподборщиков и потеряла почти 4 миллиона рублей. Женщина хотела купить авто через интернет и нарвалась на мошенников.

В феврале она нашла сайт, где предлагали помощь с подбором и доставкой машин из-за границы, и написала в мессенджер. Ей ответил мужчина, который подробно всё объяснил и помог выбрать машину.

- 19 февраля был заключен договор и женщина перевела 3 744 000 рублей по указанным реквизитам. В эту сумму вошли: стоимость автомобиля, таможенная пошлина, утилизационный сбор, плата за установку системы ГЛОНАСС и оформление документов. Машину должны были привезти 14 апреля, но этого так и не произошло, - рассказали в полиции республики.

Ее попытки связаться с продавцом были безуспешны – он просто перестал отвечать. В итоге женщина потеряла все свои деньги: 1,7 миллиона были её сбережениями, а 2 миллиона – кредитом из банка.

