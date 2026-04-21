21.04.2026 в 09:08

Жительница Бурятии потеряла миллионы при покупке автомобиля

Женщина стала жертвой интернет-мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии потеряла миллионы при покупке автомобиля

В Бурятии жительница Мухоршибирского района стала жертвой автоподборщиков и потеряла почти 4 миллиона рублей. Женщина хотела купить авто через интернет и нарвалась на мошенников.

В феврале она нашла сайт, где предлагали помощь с подбором и доставкой машин из-за границы, и написала в мессенджер. Ей ответил мужчина, который подробно всё объяснил и помог выбрать машину.

- 19 февраля был заключен договор и женщина перевела 3 744 000 рублей по указанным реквизитам. В эту сумму вошли: стоимость автомобиля, таможенная пошлина, утилизационный сбор, плата за установку системы ГЛОНАСС и оформление документов. Машину должны были привезти 14 апреля, но этого так и не произошло, - рассказали в полиции республики.

Ее попытки связаться с продавцом были безуспешны – он просто перестал отвечать. В итоге женщина потеряла все свои деньги: 1,7 миллиона были её сбережениями, а 2 миллиона – кредитом из банка.

Фото: нейросеть

 

Теги
мошенники

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru