21.04.2026 в 09:36

В 2026 году на поддержку агрострахования в Бурятии направят 36,6 млн рублей

Прием заявок на заключение договоров страхования с господдержкой стартует в мае
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В этом году в Бурятии 36,6 млн рублей направят на поддержку агрострахования. Для фермеров республики, которые ранее столкнулись с тяжелой засухой, эта мера поддержки стала ключевым инструментом финансовой защиты. В 2025 году 18 хозяйств смогли застраховать 27,7 тыс. га посевов.

Прием заявок на заключение договоров страхования с господдержкой стартует в мае. При этом республика сохраняет уникальную модель софинансирования, при которой аграрии платят лишь 5% от стоимости полиса. Одновременно с этим с текущего года вступают в силу послабления по подтверждению ущерба от града и снижение стоимости полиса.

«Договор страхования вступает в силу после оплаты первого взноса и действует в течение всего сельхозсезона. Так, в Бурятии первый взнос на 90% гасится из республиканского бюджета, а второй взнос полностью компенсируется за счет федерального бюджета», - напомнили в минсельхозпроде Бурятии.

При страховых случаях хозяйствам необходимо оперативно пригласить сотрудников Гидрометцентра для фиксации. В части ущерба от града хозяйству достаточно самостоятельно зафиксировать повреждения и своевременно уведомить страховую компанию.

Теги
агрострахование сельское хозяйство

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru