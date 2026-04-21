В 2026 году на поддержку агрострахования в Бурятии направят 36,6 млн рублей

В этом году в Бурятии 36,6 млн рублей направят на поддержку агрострахования. Для фермеров республики, которые ранее столкнулись с тяжелой засухой, эта мера поддержки стала ключевым инструментом финансовой защиты. В 2025 году 18 хозяйств смогли застраховать 27,7 тыс. га посевов.

Прием заявок на заключение договоров страхования с господдержкой стартует в мае. При этом республика сохраняет уникальную модель софинансирования, при которой аграрии платят лишь 5% от стоимости полиса. Одновременно с этим с текущего года вступают в силу послабления по подтверждению ущерба от града и снижение стоимости полиса.

«Договор страхования вступает в силу после оплаты первого взноса и действует в течение всего сельхозсезона. Так, в Бурятии первый взнос на 90% гасится из республиканского бюджета, а второй взнос полностью компенсируется за счет федерального бюджета», - напомнили в минсельхозпроде Бурятии.

При страховых случаях хозяйствам необходимо оперативно пригласить сотрудников Гидрометцентра для фиксации. В части ущерба от града хозяйству достаточно самостоятельно зафиксировать повреждения и своевременно уведомить страховую компанию.