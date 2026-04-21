Общество 21.04.2026 в 09:17
Стало известно, кто возглавит БСМП в Улан-Удэ
На должность назначили экс-руководителя Заиграевской ЦРБ
Текст: Карина Перова
Стало известно, кто возглавит больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. На должность назначили Виталия Бабаева, который руководил Заиграевской ЦРБ. Сегодня он освободил кресло главврача районной больницы.
Первый заместитель главы Заиграевского района Виктор Винокурцев вручил Виталию Бабаеву почетную грамоту и поблагодарил за добросовестный труд на благо жителей.
При его непосредственном участии в муниципальном образовании открыли диализный центр, построили новую поликлинику в Онохое, ввели четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа).
Напомним, ранее БСМП возглавляла Бадарма Гомбоева.