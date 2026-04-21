Общество 21.04.2026 в 09:00

Отгулы теперь сгорают

Теперь дни отдыха за работу в выходные и праздники не копятся
Текст: Номер один
«Слышал, что теперь дни отдыха за работу в выходные и праздники не копятся, а сгорают через год. Это правда? И что делать, если отгул так и не использовал?» Иван, Улан-Удэ.

Да, это правда. С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения, внесённые Федеральным законом № 339-ФЗ от 30 сентября 2024 года в статью 153 Трудового кодекса РФ. Теперь отгул за работу в выходной или нерабочий праздничный день необходимо использовать в течение одного года со дня такой работы.

Если вы трудились, например, 8 марта 2025 года, то взять дополнительный выходной вы обязаны не позднее 7 марта 2026 года. Пропустили срок — отгул «сгорает», и требовать его уже не получится. Ни присоединить к отпуску, ни просто отгулять позже закон не позволяет.

Однако есть и хорошая новость. Если вы не брали отгул, но он ещё не «сгорел», а вы увольняетесь, работодатель обязан компенсировать его деньгами — так же, как неиспользованный отпуск. Это прямое требование той же статьи 153 ТК РФ в новой редакции.

Не надейтесь на память начальника или отдела кадров. Лучше сразу после переработки записывайте дату, когда вы работали в выходной, и ставьте себе напоминание о крайнем сроке использования отгула (ровно через год). Если увольняетесь — проверьте, не накопилось ли у вас таких дней, и требуйте оплату.

