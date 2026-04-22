Общество 22.04.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 22 апреля
5-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, заниматься чтением священных текстов.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для торговли, работы, связанной с деревом, и дел, связанных с усопшим, проведения с родственниками праздников и застолий.
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: благоприятно путешествовать (кроме направления на запад) и возвращаться обратно.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для торговли, работы, связанной с деревом, и дел, связанных с усопшим, проведения с родственниками праздников и застолий.
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: благоприятно путешествовать (кроме направления на запад) и возвращаться обратно.
Фото: Номер один
