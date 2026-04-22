Зурхай на среду, 22 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, заниматься чтением священных текстов.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для торговли, работы, связанной с деревом, и дел, связанных с усопшим, проведения с родственниками праздников и застолий.Стрижка волос: к приумножению имущества.Дорога: благоприятно путешествовать (кроме направления на запад) и возвращаться обратно.Фото: Номер один