Вырвавший листы из уголовного дела улан-удэнец получил год «строгача»

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным во вмешательстве в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

В октябре 2025 года виновный, находясь в зале судебного заседания, при ознакомлении с материалами уголовного дела, по которому ранее в отношении него состоялся обвинительный приговор, действуя умышленно, вырвал из них листы и разорвал их.

«Осужденный вину признал, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Дарима Мархаева.

Пока приговор в законную силу не вступил.