Общество 21.04.2026 в 17:26

Школа Креативных Индустрий открывает свои двери

Школа Креативных Индустрий открывает свои двери
Фото: предоставлено БРХК
Школа Креативных Индустрий (ШКИ) создана при Бурятском хореографическом колледже имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. Напомним, в прошлом году БРХК стал победителем конкурса Министерства культуры РФ с проектом ШКИ и получил 63 817 660 руб. на его реализацию, из них федеральный бюджет - 59 988 600 руб, региональный бюджет - 3 829 060 руб. 

С 20 апреля по 20 мая идет прием заявок на бесплатное двухгодичное обучение, которое будет проходить на современном оборудовании под руководством действующих специалистов. Участники будут практиковаться с первых дней и создадут реальные проекты: будут снимать видео, разрабатывать дизайн, работать с графикой и звуком.

В распоряжении детей будут доступны студии дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, звукорежиссуры, VR/AR технологий.

«Приглашаем подростков в возрасте от 12 до 17 лет стать частью современного творческого пространства, - говорит Эльвира Доржиева, директор БРХК. - ШКИ — это подразделение колледжа, где соединяются искусство, технологии и креативное мышление».

«Отрадно, что Хореографический колледж смотрит вперед и учитывает современные реалии, готовя артистов, которые не только умеют выступать на сцене, но и обучены креативным профессиям, востребованным сегодня» - прокомментировала Соелма Дагаева, министр культуры РБ.   

Набор ведется на конкурсной основе. Количество бюджетных мест ограничено! Первый и обязательный шаг — заполнение предварительной анкеты.

Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/69e589581f1eb505178e5346

После обработки анкет кандидаты будут приглашены на очное собеседование.

Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» Erid: 2VfnxwG1PTQ

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
