Фермер из Бурятии развивает агротуризм с помощью бизонов

Еще один фермер из Тункинского района Бурятии решил сделать ставку на экзотику в развитии агротуризма. Напомним, там уже успешно разводят маралов и страусов. А Эрдэни Манзаракшеев завез из Якутии бизонов.

Прошлой весной прибыла первая партия из пяти голов, животные успешно прошли акклиматизацию. Как признался фермер, мохнатые гиганты изначально сторонились людей. Однако за год привыкли к человеку, а самые смелые даже дают кормить себя с рук.

По словам Эрдэни, следующей зимой поголовье пополнится еще 13 коровами. Хозяин рассчитывает увеличить стадо до 50 бизонов. Помимо экзотических животных, в хозяйстве содержится 40 голов КРС и табун из 50 лошадей.

С помощью агротуризма фермер хочет повысить рентабельность своего дела. Его хозяйство расположено вдоль автомобильной дороги, всего в десяти километрах от популярного туристического курорта Аршан. Уже этим летом Эрдэни хочет открыть двери для гостей.

«В дальнейших планах Эрдэни Манзаракшеев участие в конкурсе на грант по развитию агротуризма, чтобы создать в Тункинском районе новую точку притяжения для гостей Бурятии», - заключили в минсельхозпроде республики.