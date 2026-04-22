Общепит Бурятии получил передышку

Новые налоговые льготы для кафе и ресторанов Бурятии, освобождающие их от НДС на часть 2026 года, не решают системных проблем отрасли, а лишь временно тормозят ожидаемое повышение цен. Основные издержки предприятий общепита продолжают расти, ставя под вопрос долгосрочную выживаемость бизнеса.Госдума поддержала предприятия общественного питания, освободив их от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Однако это послабление имеет строгие критерии: доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей, а не менее 70% выручки должно поступать непосредственно от услуг общепита. Мера временная и призвана помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям, в частности, к снижению порога для перехода на НДС.Предприниматели Улан-Удэ встретили новость с осторожным оптимизмом. Собственник одного из кафе Ирина рассказала «Номер один», что уже перенастроила систему, чтобы не указывать НДС в чеках. Эта возможность, по ее словам, фактически спасла кафе от закрытия, позволив проработать до конца года. Однако ожидать снижения цен не стоит.- Мы просто не будем повышать стоимость чека, потому что наши затраты растут. Электроэнергия, коммунальные услуги, которые с июля подорожают: холодная, горячая вода, канализация. Это нам очень дорого обходится, – пояснила она.Схожую точку зрения высказал и экономист из Улан-Удэ Анатолий Думнов. Он назвал меру «неплохой, но запоздалой», полагая, что она позволит бизнесу лишь продержаться этот год, а затем придется столкнуться с реальностью. Основной проблемой он видит требование по средней заработной плате в 90 000 рублей, что, по его мнению, пока недостижимо для большинства заведений общепита. По словам Думнова, причиной такой меры стало массовое закрытие ресторанов в Москве в начале 2026 года, вызванное снижением потребительской активности.Статистика Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия показывает, что число предприятий общественного питания в республике за последние три года стабильно росло.Так, осенью 2023 года на территории Бурятии насчитывалось 1138 предприятий общественного питания. Осенью 2024 года - уже 1196. А осенью прошлого года их стало 1224. Однако последние тенденции, включая резкое снижение спроса и падение доходов населения, характерные и для соседней Иркутской области, где за последние две недели закрылось десять известных ресторанов и кафе, вызывают некоторое беспокойство. Число предприятий в этом году может сократиться.По данным рынка, средний чек в кафе Улан-Удэ составляет от 700 до 1500 рублей, в зависимости от формата заведения. В фастфудах и столовых - 400–600 рублей. В кафе и популярных бурятских буузных - 700–1200 рублей. В ресторанах - от 1500–2500 рублей и выше.- В Улан-Удэ в 2026 году заметно снижается посещаемость классических заведений. Люди все чаще предпочитают готовые блюда из супермаркетов, еду на вынос и доставку. Клиентский трафик в ресторанах снижается. Торжественные события вроде юбилеев или мероприятий по типу «милан» тоже становятся менее популярными. Это не говорит о том, что люди не хотят их проводить, но когда они звонят и интересуются стоимостью на одного человека, то потом чаще всего пропадают либо приходят меньшими компаниями, чем заказывали раньше, экономят, - говорит владелец улан-удэнского кафе и продовольственной розницы Светлана. - Число клиентов, приходящих на бизнес-ланчи, стало гораздо меньше, чем в 2025 году. Люди, видимо, носят еду с собой и разогревают ее на работе.В то же время популярные рестораны, кафе и кофейни пока не испытывают проблем с трафиком. Например, в Улан-Удэ закрылась кофейня «Шоколадница» на улице Балтахинова, 5, а в кофейне «Марко-Поло» на Коммунистической порой трудно найти свободный столик даже в будние дни. Так что все познается в сравнении.Наблюдатели отмечают, что значительная часть общепита Бурятии сидит на патенте (те организации, которые не торгуют алкоголем и имеют небольшую площадь и обороты). Поэтому развитие в Бурятии получат либо буузные, либо различного рода фастфуды с выпечкой и гамбургерами - ларьки, киоски и прочее, которые за год платят до 50 тыс. рублей в виде годового патента без НДС и других налогов. Тем более что население, столкнувшись со снижением доходов, все больше будет переходить на обслуживание в этом формате.Предприниматели отмечают, что льгота даст лишь временную передышку. Поскольку затем придется снова перестраиваться.Недавней редкой позитивной новостью для отрасли стало исчезновение проблемы с кадрами: если два года назад в Улан-Удэ поиск официантов и продавцов был сложной задачей, то сейчас на две вакансии может претендовать до 200 кандидатов, многие из которых уже имеют опыт в общепите и ожидают сокращений.- Мы порой даже не можем всех физически принять и проверить и берем первых, кто к нам пришел, что называется, с ходу, с полностью заполненным резюме, - говорят предприниматели.Тем не менее выживание большинства заведений в 2026 году, даже с налоговыми послаблениями, остается под вопросом. Многие предприниматели не хотят бросать бизнес, в который вложили годы труда. Директор кафе Светлана говорит, что «это сделать психологически сложно, да и просто так, быстро, это не получится. Например, многие кафе, помимо ИП, имеют еще и ООО с алкогольной лицензией, и им придется после закрытия еще три года сдавать нулевые балансы, чтобы потом отчитаться в налоговой о закрытии».Однако усугубление ситуации может заставить людей пойти на этот шаг, поскольку плодить убытки и наращивать долги слишком рискованно. В зоне риска – заведения, не нашедшие свою нишу или столкнувшиеся с высокой конкуренцией. Светлана считает, что ликвидация точек общепита в Улан-Удэ будет постепенной, с открытием, например, одной новой взамен трех закрывшихся, так как инвестиционный климат, по ее словам, упал до нуля.- Нам нужен рост. Необходимо увеличение доходов населения, но в ближайшей перспективе. Учитывая геополитику и прочие дела, сейчас на это рассчитывать очень сложно, - отмечает она.Добавим, что, по данным Банка России, инвестиционная активность российского бизнеса рухнула до минимума со времен пандемии. Сейчас время не вложений, а сохранения позиций либо выхода из бизнеса.Улан-удэнский юрист Виктор Егоров подчеркивает, что главной проблемой для общепита Улан-Удэ остается рост издержек, в том числе со стороны монополистов: «Все дорожает: электроэнергия, тепло, вода, вывоз мусора». Он привел пример знакомого предпринимателя, чья столовая ежемесячно тратит 4 - 5 тыс. рублей на воду, но при этом платит штрафы в десять раз больше за якобы превышение содержания вредных веществ в сточных водах. При таких издержках и поборах, по мнению юриста, вести бизнес невозможно.Таким образом, освобождение от НДС хоть и является некоторой поддержкой, однако неспособно решить глубинные проблемы отрасли, связанные с ростом операционных расходов и снижением покупательной способности населения. Скорее всего, эта мера лишь замедлит неизбежное повышение цен в кафе Бурятии, но не предотвратит его полностью.