Общество 21.04.2026 в 16:51

Жителей четырех улиц в Улан-Удэ оставят без холодной воды на весь день

Отключение связано с плановым ремонтом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
По сообщению МУП «Водоканал» завтра, 22 апреля, на весь день без холодной воды останутся жители сразу нескольких улиц Улан-Удэ. Отключение водоснабжения связано с заменой труб на двух участках.

- В связи с проведением плановых работ по замене участка трубы Ду-100 мм по адресу ул. Комарова, 21, с 10:00 до 22:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам: Переулок Невского, 4а, ул. Нестерова, 6 и ул. Комарова, 21,25,256, - сообщили в ведомстве.

В связи с работами по замене трубы d-89 мм на водопроводной сети d-100 мм по адресу ул. Теплотехническая, 10, с 9:30 до 19:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13,15 по ул. Теплотехническая.

Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00 и 44-10-33.

Фото: нейросеть

Теги
отключение воды

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru