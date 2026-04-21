Жителей четырех улиц в Улан-Удэ оставят без холодной воды на весь день

По сообщению МУП «Водоканал» завтра, 22 апреля, на весь день без холодной воды останутся жители сразу нескольких улиц Улан-Удэ. Отключение водоснабжения связано с заменой труб на двух участках.

- В связи с проведением плановых работ по замене участка трубы Ду-100 мм по адресу ул. Комарова, 21, с 10:00 до 22:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам: Переулок Невского, 4а, ул. Нестерова, 6 и ул. Комарова, 21,25,256, - сообщили в ведомстве.

В связи с работами по замене трубы d-89 мм на водопроводной сети d-100 мм по адресу ул. Теплотехническая, 10, с 9:30 до 19:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13,15 по ул. Теплотехническая.

Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00 и 44-10-33.

