В Бурятии нашли тайник с 68 кг марихуаны

В начале ноября 2025 года полиция Бурятии проверяла дома в сельском поселении Еланское по делу о краже скота. Во время обхода в одном из дворов улуса Хаян сотрудники заметили тайник, в котором лежало восемь мешков с травой. Экспертиза показала, что в мешках было 68 кг марихуаны.

Хозяин дома рассказал, что мешки оставил его 24-летний племянник, который приезжал к нему в сентябре 2025 года. Однако искать его полиции пришлось аж полгода, потому что узнав о находке, молодой человек сбежал.

- Его задержали в Улан-Удэ. На допросе он признался, что сам собирал дикую коноплю рядом с деревней и хранил её для себя. Ранее уже был судим и сейчас не работает, - рассказали в полиции республики.

На время следствия парня отпустили под подписку о невыезде, тем не менее за его «запасы» он может получить до 10 лет тюрьмы.

