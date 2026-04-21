Жителям Бурятии напомнили о запрете на ловлю рыбы

Жителям Бурятии напомнили о запретных периодах на ловлю рыбы. Они прописаны в Правилах рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна:

с 1 мая по 30 июня нельзя будет промышлять в бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара, на озере Иркана и в заливе Ангарской Сор озера Байкал;

с 25 апреля по 25 июня действует повсеместный запрет на вылов хариуса, ленка, тайменя. Кроме того, последние два вида рыб являются краснокнижными.

Причиненный ущерб исчисляется согласно таксам. В нерестовый период такса увеличивается в два раза:

таймень – 31 905 руб./63810 руб.;

щука, хариус – 925 руб./1850 руб.;

налим, лещ, язь – 500 руб./1000 руб.;

плотва, елец, карась, окунь – 250 руб./500 руб.;

острорылый ленок – 2775 руб./5550 руб.

По правилам в запретные периоды для любительского рыболовства разрешено применение одной удочки и двух крючков с берега без использования плавсредств. Но запрещается вылов рыбы хариуса и щуки. Если же краснокнижные виды угодили на удочку, их нужно отпускать с наименьшими повреждениями.

Также на водоемах запрещается движение и стоянка транспортных средств в нерестовый период.