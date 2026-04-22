В Бурятии не подтвердился факт сброса осветленной воды в Телю

В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура провела проверку после сообщения регионального отделения ОНФ о загрязнении реки Теля, которая впадает в Гусиное озеро.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что факт сброса с Гусиноозёрской ГРЭС осветленной воды в водоем не подтвердился. Ранее это опровергали и на самом предприятии.

Однако специалисты выявили другие нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

«Установлено, что коммерческая организация эксплуатирует объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду, без аттестованных средств измерения расхода воды и объема сточных вод. Межрайонный прокурор внес представление директору юридического лица с требованием устранить выявленные нарушения закона», - рассказали в прокуратуре республики.

Также по постановлению прокурора должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений и иных объектов капитального строительства) в виде штрафа.