Происшествия 22.04.2026 в 11:36
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
У юноши не было прав
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии случилось 18 ДТП с механическими повреждениями. В селе Кижинга произошла смертельная авария.
Прошедшей ночью 18-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя по улице Советской, не справился с управлением, из-за чего «железный конь» съехал с дороги и опрокинулся.
У мотоциклиста не было права управления ТС, он скончался на месте от полученных травм. 18-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медучреждение. Оба были без мотошлемов, сообщили в ГАИ Бурятии.
