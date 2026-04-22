Происшествия 22.04.2026 в 11:36

В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист

У юноши не было прав
Текст: Карина Перова
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
Фото: ГАИ Бурятии

За минувшие сутки в Бурятии случилось 18 ДТП с механическими повреждениями. В селе Кижинга произошла смертельная авария.

Прошедшей ночью 18-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя по улице Советской, не справился с управлением, из-за чего «железный конь» съехал с дороги и опрокинулся.

У мотоциклиста не было права управления ТС, он скончался на месте от полученных травм. 18-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медучреждение. Оба были без мотошлемов, сообщили в ГАИ Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
