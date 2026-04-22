В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист

За минувшие сутки в Бурятии случилось 18 ДТП с механическими повреждениями. В селе Кижинга произошла смертельная авария.

Прошедшей ночью 18-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя по улице Советской, не справился с управлением, из-за чего «железный конь» съехал с дороги и опрокинулся.

У мотоциклиста не было права управления ТС, он скончался на месте от полученных травм. 18-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медучреждение. Оба были без мотошлемов, сообщили в ГАИ Бурятии.