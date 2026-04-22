Общество 22.04.2026 в 11:08

В Улан-Удэ карусель мошенников выудила у женщины 3,5 млн рублей

Горожанку убедили сдать в ломбард всю свою ювелирку
Текст: Елена Кокорина
Очередной случай мошенничества с потерей почти 3,5 млн произошел накануне в Улан-Удэ. Женщине позвонили с «Почты России», убедив назвать код из смс для подтверждения доставки заказного письма.

Через некоторое время началась карусель из звонков ряженых сотрудников «Госуслуг», «Роскомнадзора», «Центробанка» и «ФСБ». Все разом они убеждали ее во взломе аккаунта, оформлении доверенности и кредитов.

- По инструкциям мошенников она сняла 3 млн рублей, объяснив это сотрудникам банка покупкой автомобиля. С ней в банк пришла родственница, подтвердившая её намерения. Потом совершила серию переводов через банкоматы с использованием бесконтактной оплаты. Через несколько дней мошенники потребовали отправить фото ювелирных изделий «для реестра» и предложили сдать украшения в ломбард. Общая сумма сданных изделий составила 140 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

На следующий день потерпевшая перевела мошенникам 210 000 рублей, а после еще 300. При попытка перевести очередную сумму в 98 000 рублей сотрудник службы безопасности банка заподозрил странную активность и вызвал полицию.

Фото: Номер один

