Общество 22.04.2026 в 11:45

В Улан-Удэ муж украл для беременной жены водку и конфеты

Историями двух романтичных краж поделились в полиции республики
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция раскрыла накануне сразу два необычных дела о кражах из супермаркетов. Местные мужчины решили устроить своим спутницам сладкую и одновременно пьяную жизнь, украв из супермаркета водку, конфеты и шоколад.

В одном из магазинов Октябрьского района 43-летний мужчина, пока дама сердца выбирала продукты, спрятал под одежду 15 плиток шоколада на 3 тысячи рублей. На допросе он признался, что просто хотел порадовать подругу сладким подарком.

В Советском районе 20-летний молодой человек решил не отставать по части романтики и вынес из супермаркета две бутылки водки и наборы конфет точно на такую же сумму. Объяснил свой поступок тоже просто – подарок для беременной жены. Оба романтика уже были судимы за кражи и грабежи. Теперь к их биографии добавится ещё одна судимость. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: нейросеть

