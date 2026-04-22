Брошенные авто в Улан-Удэ признают собственностью города

Машины, которые долгое время стоят на общественных территориях и на улицах Улан-Удэ будут эвакуированы на стоянку. Одну из таких машин возле дома № 154а по улице Трубачеева вчера вывезла Администрация Октябрьского района.

- Машина давно брошена. У неё ржавый кузов и грязные стёкла. Владельцев предупреждали о необходимости убрать авто, оставляя объявления, но хозяин так и не объявился. У собственников автомобилей есть 20 дней, чтобы самим убрать своё авто с места, где оно стоит незаконно. За это время Администрация района выдает два предупреждения, - сообщают в мэрии города.

Если не убрать машину, то ее эвакуируют на специальную стоянку. Если в течение двух месяцев после эвакуации хозяин не найдётся, суд признает авто бесхозным, и оно перейдёт в собственность города. Такая мера направлена на поддержание порядка и чистоты на городских территориях, добавили в мэрии города.

Фото: нейросеть