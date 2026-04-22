Общество 22.04.2026 в 12:34

Брошенные авто в Улан-Удэ признают собственностью города

Столицу начали чистить от бесхозных машин
Текст: Елена Кокорина
Брошенные авто в Улан-Удэ признают собственностью города

Машины, которые долгое время стоят на общественных территориях и на улицах Улан-Удэ будут эвакуированы на стоянку. Одну из таких машин возле дома № 154а по улице Трубачеева вчера вывезла Администрация Октябрьского района.

- Машина давно брошена. У неё ржавый кузов и грязные стёкла. Владельцев предупреждали о необходимости убрать авто, оставляя объявления, но хозяин так и не объявился. У собственников автомобилей есть 20 дней, чтобы самим убрать своё авто с места, где оно стоит незаконно. За это время Администрация района выдает два предупреждения, - сообщают в мэрии города.

Если не убрать машину, то ее эвакуируют на специальную стоянку. Если в течение двух месяцев после эвакуации хозяин не найдётся, суд признает авто бесхозным, и оно перейдёт в собственность города. Такая мера направлена на поддержание порядка и чистоты на городских территориях, добавили в мэрии города.

Фото: нейросеть

Все новости

Ученые запатентовали «бурятский доширак»
22.04.2026 в 13:15
Битва на кладбище
22.04.2026 в 13:00
Брошенные авто в Улан-Удэ признают собственностью города
22.04.2026 в 12:34
В Бурятии задержали пьяного агрессора, угрожавшего матери убийством
22.04.2026 в 12:13
В Улан-Удэ муж украл для беременной жены водку и конфеты
22.04.2026 в 11:45
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
22.04.2026 в 11:36
В Бурятии не подтвердился факт сброса осветленной воды в Телю
22.04.2026 в 11:19
В Улан-Удэ карусель мошенников выудила у женщины 3,5 млн рублей
22.04.2026 в 11:08
Трамвайные пути в Улан-Удэ завалили окурками
22.04.2026 в 11:01
В Бурятии коровы пришли на Родительский день
22.04.2026 в 10:29
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Ученые запатентовали «бурятский доширак»
Команда БГСХА придумала «Суп из борсо»
22.04.2026 в 13:15
Битва на кладбище
Казалось бы, кладбище – это место умиротворения и спокойствия, но, оказывается, не всегда
22.04.2026 в 13:00
В Бурятии задержали пьяного агрессора, угрожавшего матери убийством
Женщина пострадала, пытаясь урегулировать конфликт
22.04.2026 в 12:13
В Улан-Удэ муж украл для беременной жены водку и конфеты
Историями двух романтичных краж поделились в полиции республики
22.04.2026 в 11:45
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
