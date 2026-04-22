Общество 22.04.2026 в 12:13
В Бурятии задержали пьяного агрессора, угрожавшего матери убийством
Женщина пострадала, пытаясь урегулировать конфликт
Текст: Елена Кокорина
В отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Заиграевскому району поступила информация о конфликте в селе Онохой. Когда росгвардейцы подъехали к дому, им навстречу выбежала женщина, которая держалась за голову.
- Она пожаловалась, что сын ударил кулаком её в ухо и висок, и угрожает убить поленом. Мать правонарушителя пыталась разнять драку между сыном и своим братом, из-за этого подозреваемый переключился на нее и ударил два раза, - рассказали в Росгвардии республики.
37-летнего агрессора в итоге задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
