В Бурятии задержали пьяного агрессора, угрожавшего матери убийством

В отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Заиграевскому району поступила информация о конфликте в селе Онохой. Когда росгвардейцы подъехали к дому, им навстречу выбежала женщина, которая держалась за голову.

- Она пожаловалась, что сын ударил кулаком её в ухо и висок, и угрожает убить поленом. Мать правонарушителя пыталась разнять драку между сыном и своим братом, из-за этого подозреваемый переключился на нее и ударил два раза, - рассказали в Росгвардии республики.

37-летнего агрессора в итоге задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

