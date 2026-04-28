В Улан-Удэ управляющие компании завышают плату за свои услуги

«Номер один» продолжает цикл публикаций, посвященных проблемным вопросам в ЖКХ. В этой статье мы расскажем о том, как одна из управляющих компаний в столице Бурятии решила в несколько раз повысить плату за содержание жилых помещений, чем пыталась это обосновать и почему такие повышения незаконны. Обо всем этом нам рассказал председатель совета дома одной из улан-удэнских многоэтажек.О том, что управляющая компания готовит сюрприз в виде повышения тарифа за жилищные услуги с 19,44 руб. за кв./м до 64,91 руб./кв. м, жильцы узнали не сразу. Провернуть трюк с повышением оплаты управляющая организация намеревалась на общем собрании собственников.- Собрание управляющая компания решила провести 28 января 2025 года в 15:00. Мероприятие организовали без согласования с советом дома в рабочее время в начале недели. Это лишило возможности 90% собственников присутствовать на нем. Ранее совет дома проводил собрания по пятницам в 18:00. При этом жильцы не смогли заранее ознакомиться со сметами работ по текущему ремонту и обслуживанию, с расценками на услуги, ссылками на документы, из которых они взяты. Для расчета платы за содержание жилого помещения управляющая взяла вымышленный дом. Однако, согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, управляющие организации должны индивидуально подходить к оценке состояния общего имущества, - отмечает председатель совета дома первую несостыковку.За 11 дней до собрания совет дома подавал в «управляшку» заявление с рядом вопросов, которые хотел бы рассмотреть. В том числе согласовать размер платы за жилищные услуги. Однако управляющая компания не стала рассматривать это заявление и к пожеланиям собственников не прислушалась.- Управляющая компания в повестке собрания обозначила такую формулировку: «установить размер платы за содержание жилого помещения с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года в размере 64,91 руб./кв. м». При существовавшем размере платы 19,44 руб./кв м это требование заведомо неисполнимо и провокационно. У собственников не было никакого выбора при такой постановке вопроса, - отмечает активист.Председатель совета дома отмечает, что в расчете размера платы за содержание жилого помещения управляющая организация указала перечень работ, которые жильцы в пределах тарифа в течение одного года не могут оплатить.Расчетчики управляющей организации собрали в кучу весь текущий ремонт, скопившийся от безделья «управляшки» за последние несколько лет. Произошло это из-за того, что управляющая компания не занималась перспективным планированием работ текущего ремонта на ближайшие годы. А это идет вразрез с требованиями нормативных актов, из которых следует, что собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, размер их финансирования, а также участвовать в составлении акта проверки технического состояния дома и оценки стоимости планируемых работ.Так и выяснилась причина стремительного роста размера платы за содержание жилого помещения с 19,44 руб./кв. м до 64,91 руб./кв. м», который хотела «протащить» управляющая организация.Жильцы домов, обслуживаемые этой управляющей компанией, несогласные со столь головокружительным ростом тарифов, неоднократно обращались в органы контроля. Люди просили разобраться с бешеным ростом тарифов. Однако реакции на их жалобы не последовало.Собственники жилья до сих пор не могут участвовать ни в оценке стоимости планируемых работ, ни в их планировании. Управляющая организация делает это самостоятельно без участия собственников, нарушая жилищное законодательство и не учитывая то, что в доме проведен капитальный ремонтов теплосетей, ГВС, электросетей.- На собрании было видно, что, грубо попирая законодательство ЖКХ, руководство управляющей компании стремится навязать некорректный тариф, при том, что она не в состоянии отчитаться за расходы по тарифу уже существующему и при низком качестве услуг, - возмущается активист.Так же эта «управляшка» ведет себя и с собственниками жилья соседних домов. Вместо муниципальных тарифов в пределах от 19,44 руб./кв. м до 23,57 руб./кв. м компания пыталась необоснованно установить тарифы в пределах 64 руб./кв. м - 76 руб./кв. м, что в три-четыре раза больше существующих муниципальных тарифов.Увеличение тарифов на жилищные услуги управляющая компания связывала не только с накопленным количеством текущего ремонта, но и с увеличением стоимости работ. Однако после изучения локальных сметных расчетов по текущему ремонту на 2025 год представители совета дома убедились в завышении сметной стоимости ремонта.- В первую очередь завышение сметной стоимости было связано с тем, что наша управляющая организация в локальных сметах использовала требования Приказа Госстроя РФ № 421/пр. от 04.08.2020 - эта методика определяет единые методы формирования сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России и не имеет ничего общего с содержанием обычных многоквартирных домов, - разъясняет председатель совета дома.Совет дома предлагал использовать для сметных расчетов другой документ - Приказ Госстроя РФ от 9 декабря 1999 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» и Приказ Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».Однако управляющая компания не приняла это предложение и продолжает использовать методику расчета сметной стоимости капремонта, сноса и строительства Приказа № 421 для оценки стоимости коммунальных услуг.Результат общего собрания, о котором была речь, инициированный управляющей компанией, оказался плачевным: в очном собрании приняли участие только девять собственников. Согласно жилищному законодательству, если собрание в очной форме не состоялось из-за отсутствия кворума, решение принимается путем заочного голосования. Собственник заполняет бланк решения по каждому вопросу повестки дня: «за», «против» и «воздержался». Бланки решения готовит инициатор общего собрания и раздает под роспись каждому участнику очно-заочного собрания. Однако управляющая компания бланки участникам не раздала и заочная часть собрания не состоялась.В итоге решение и протокол общего собрания собственников в ГИС ЖКХ управляющая организация не выложила. Более того, протокол общего собрания не подписали ни председатель, ни секретарь, ни члены счетной комиссии. Причина проста: этого протокола просто не было. Бланков решений участники собрания тоже не видели.- Собственники жилья до сих пор не знают, на основании чего оприходуется расход денежных средств, внесенных собственниками жилья в кассу управляющей организации. Нет согласованных смет и актов выполненных работ, перечня работ, их даты, вида, что является нарушением Приказа Минстроя РФ от 26 октября 2015 г. № 761/пр. Также нет актов осмотра МКД в начале отчетного периода комиссией с представителями собственников для составления информации о техническом состоянии элементов общего имущества и о выявленных неисправностях и повреждениях, которые должны были быть занесены в журнал осмотра для принятия решения по их устранению и оценке их стоимости. Из-за отсутствия этих документов совет дома не имеет документального подтверждения от управляющей организации о правомерности использования денежных средств, являющихся собственностью жильцов МКД, - говорит наш собеседник.Хорошая новость для жителей Улан-Удэ заключается в том, что добиться перерасчета можно. Пример тому подали жители дома № 14 по улице Краснофлотской. Здесь уже другая управляющая компания так же, как и в описываемой нами истории, самовольно проиндексировала плату. После жалобы собственника комитет муниципального контроля администрации г. Улан-Удэ осенью 2025 года провел проверку.В результате управляющую организацию признали виновной в нарушении лицензионных требований, должностное лицо оштрафовали на 25 000 рублей, а компании выдали предписание сделать перерасчет по старым тарифам.