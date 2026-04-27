В городских лесах высадят около пяти тысяч деревьев

В Аршанском лесничестве стартовала первая в этом сезоне посадка деревьев. Всего в рамках лесовосстановительных мероприятий в Улан-Удэ планируется высадить ещё около 5000 деревьев.

В этом году для высадки использовался посадочный материал с закрытой корневой системой. Как пояснила инженер МБУ «Городское зеленое строительство» Анастасия Ухова, такой способ способствует лучшей приживаемости и развитию растений.

В работах приняли участие студенты Бурятского колледжа технологии и лесопользования. Для них это не только помощь городу, но и возможность пройти практику, научиться работать в лесу.

Всего в рамках лесовосстановительных мероприятий в Улан-Удэ планируется высадить ещё около 5000 деревьев. Инвентаризация лесных культур проводится ежегодно до перевода участка в покрытую лесом площадь — это стандартная процедура для поддержания и развития городских лесов.

Фото: МБУ «Городское зеленое строительство»