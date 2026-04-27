Житель Бурятии выбил у «Россетей» компенсацию за год без света в новом доме

Верховный суд Бурятии увеличил в два раза сумму неустойки, которую ПАО «Россети Сибирь» должно выплатить жителю Северобайкальска за просрочку подключения к электричеству. Изначально суд первой инстанции снизил размер неустойки с 89 тысяч до 45 тысяч рублей, но апелляция восстановила почти полную сумму.В мае 2024 года мужчина заключил с «Россетями» договор на технологическое присоединение своего жилого дома к электрическим сетям и заплатил 97 661 рубль. По условиям договора, энергетики должны были выполнить работы в течение шести месяцев. Однако срок прошёл, а свет в доме так и не появился.В ноябре 2025 года мужчина пошёл в суд. Северобайкальский городской суд обязал «Россети» подключить дом в течение трёх месяцев и взыскал 45 тысяч рублей неустойки и 22,5 тысячи рублей штрафа. Суд посчитал, что заявленная истцом сумма - 89 тысяч - несоразмерна последствиям нарушения, и снизил её из-за тяжёлого финансового положения филиала «Бурятэнерго».Верховный суд Бурятии с этим не согласился. В апелляционном определении указано: отсутствие денег у организации не может быть основанием для освобождения от ответственности. Неустойка предусмотрена и договором, и специальными правилами технологического присоединения. Договор подписан добровольно, «Россети» - профессиональный участник рынка, и тяжелое финансовое положение не освобождает от исполнения обязательств.Апелляция пересчитала неустойку: за 365 дней просрочки набежало 89 116 рублей 44 копейки. Штраф тоже удвоили - до 44 558 рублей. Судебная неустойка за каждый день неисполнения решения осталась в силе - 500 рублей в день. Срок на подключение сохранили - три месяца с момента вступления решения в законную силу. Теперь долг энергетиков перед мужчиной составляет почти 134 тысячи рублей плюс само подключение.Фото: «Номер один»