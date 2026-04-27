Общество 27.04.2026 в 20:00

Житель Бурятии выбил у «Россетей» компенсацию за год без света в новом доме

Энергетики не успели подключить жильё в срок, хотя мужчина заплатил за услугу почти 100 тысяч рублей
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии увеличил в два раза сумму неустойки, которую ПАО «Россети Сибирь» должно выплатить жителю Северобайкальска за просрочку подключения к электричеству. Изначально суд первой инстанции снизил размер неустойки с 89 тысяч до 45 тысяч рублей, но апелляция восстановила почти полную сумму.

В мае 2024 года мужчина заключил с «Россетями» договор на технологическое присоединение своего жилого дома к электрическим сетям и заплатил 97 661 рубль. По условиям договора, энергетики должны были выполнить работы в течение шести месяцев. Однако срок прошёл, а свет в доме так и не появился.

В ноябре 2025 года мужчина пошёл в суд. Северобайкальский городской суд обязал «Россети» подключить дом в течение трёх месяцев и взыскал 45 тысяч рублей неустойки и 22,5 тысячи рублей штрафа. Суд посчитал, что заявленная истцом сумма - 89 тысяч - несоразмерна последствиям нарушения, и снизил её из-за тяжёлого финансового положения филиала «Бурятэнерго».

Верховный суд Бурятии с этим не согласился. В апелляционном определении указано: отсутствие денег у организации не может быть основанием для освобождения от ответственности. Неустойка предусмотрена и договором, и специальными правилами технологического присоединения. Договор подписан добровольно, «Россети» - профессиональный участник рынка, и тяжелое финансовое положение не освобождает от исполнения обязательств.

Апелляция пересчитала неустойку: за 365 дней просрочки набежало 89 116 рублей 44 копейки. Штраф тоже удвоили - до 44 558 рублей. Судебная неустойка за каждый день неисполнения решения осталась в силе - 500 рублей в день. Срок на подключение сохранили - три месяца с момента вступления решения в законную силу. Теперь долг энергетиков перед мужчиной составляет почти 134 тысячи рублей плюс само подключение.

Все новости

Гастарбайтер погиб на стройке в Улан-Удэ без оформленного трудового договора
27.04.2026 в 18:00
В Якутии ветеринар за мзду оформляла бивни мамонта по фиктивным документам
27.04.2026 в 17:21
Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите
27.04.2026 в 16:46
В городских лесах высадят около пяти тысяч деревьев
27.04.2026 в 16:43
«Избил беременную маму, выставил ее на мороз в платье»
27.04.2026 в 16:39
Более 18 тысяч сотрудников ВСЖД приняли участие в субботниках
27.04.2026 в 16:31
В Улан-Удэ двое подростков заплутали в ночном лесу
27.04.2026 в 16:20
Верховный суд Бурятии в три раза увеличил компенсацию матери, которая после ДТП с пьяным водителем заново училась ходить
27.04.2026 в 16:00
Житель Бурятии насмерть забил кочегара кулаками и поленом
27.04.2026 в 15:53
Иностранец пытался подкупить улан-удэнского транспортного полицейского
27.04.2026 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В городских лесах высадят около пяти тысяч деревьев
Первые посадки стартовали в Аршанском лесничестве
27.04.2026 в 16:43
Более 18 тысяч сотрудников ВСЖД приняли участие в субботниках
Их посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
27.04.2026 в 16:31
В Улан-Удэ двое подростков заплутали в ночном лесу
Из чащи их вывели спасатели
27.04.2026 в 16:20
Иностранец пытался подкупить улан-удэнского транспортного полицейского
Мужчина предлагал взятку в 3 тысячи рублей
27.04.2026 в 14:53
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
