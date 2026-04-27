Происшествия 27.04.2026 в 16:39
«Избил беременную маму, выставил ее на мороз в платье»
В Новосибирске пасынок убил отчима-тирана и остался на свободе
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирец Константин Петров* учился в одиннадцатом классе, когда его мама стала встречаться с 37-летним сантехником Ильей Ивановым*.
- Тогда — в 2021 году — мы с мамой жили в общежитии: у нее была комната в 16 квадратных метров. Отчим переехал к нам жить через месяц после того, как они начали встречаться. Он говорил, что работает на стройке, но почему-то зарплату домой не приносил. Хотя помог в быту — сделал ремонт в комнате, починил трубы в общежитии. Когда был трезвым, вел себя адекватно, но когда выпивал, вел себя агрессивно. С первых дней стал говорить мне, что не собирается меня кормить, и отправлял работать. Но я ведь тогда учился в выпускном классе и готовился к ЕГЭ, — рассказал КП-Новосибирск Константин.
Парень был отличником, в итоге получил очень высокие баллы на ЕГЭ и поступил сразу в два вуза.
- Но дома моя жизнь превратилась в ад. Отчим стал выпивать все чаще, иногда запои длились неделями. Мама работала на комбинате, а по вечерам мыла полы в соцзащите и двух офисах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. А отчим требовал с нее деньги на выпивку и унижал: «ты страшная», «гулящая», «поломойка». Меня обзывал тоже. Но самое страшное, что он бил мать: в 2020 году выбил коленные чашечки, в 2021-м сломал руку. Мама ездила в больницу и снимала побои. А отчим каждый раз умолял его простить, и мама забирала заявления из полиции, — рассказал Костя.
В конце 2022 года женщина забеременела, но, со слов Константина, издевательства продолжились. 21 января 2023 года нетрезвый отчим устроил скандал, накинулся на женщину. У мамы сибиряка случился гипертонический криз, скорая увезла ее в больницу. Женщине поставили капельницу и отправили домой.
- Пьяный отчим забрал маму из больницы на такси, но через пять минут остановил машину у дома любовницы. Крикнул таксисту уезжать, а маму отправил идти пешком в одном платье. Денег на такси не было, мама дошла в мороз -20 градусов домой, сильно замёрзла и заболела. Через две недели она потеряла ребенка на 3-м месяце беременности, — сообщил Константин.
После этого мать Константина прогнала сожителя, тот переехал обратно к себе в квартиру. Но продолжал преследовать женщину и ее сына.
- Мне пришлось уйти из вуза и работать грузчиком, я как мог поддерживал маму, помогал ей деньгами. В сентябре 2023-го я смог взять себе комнату в ипотеку. Мама съехала с общежития, скрывалась от отчима у меня и на другой квартире. При каждом очередном загуле отчим приходил ко мне, искал маму и оскорблял. Лез в драку, однажды даже вырвал у меня канализационную трубу.
Так, со слов сибиряка, продолжалось полтора года.
- 3 февраля 2025-го он весь день звонил мне с разных номеров и оскорблял. Я сказал маме, та пожаловалась в полицию — в ответ ей обещали позвонить отчиму и поговорить с ним. Но вечером около 21:30 кто-то стал ломиться в дверь, — рассказал Константин. — Я открыл, на пороге стоял пьяный отчим. Он стал прорываться внутрь, требовал сказать, где мама. Ее не было дома, но он не хотел слушать, стал требовать отдать какие-то вещи и деньги, которые не оставлял в квартире. Затем стал вымогать 200 тысяч рублей якобы взамен утерянного.
Что было потом, есть в приговоре суда:
- Завязалась перепалка, отчим пошел в сторону лестницы, продолжая оскорблять пасынка. Пасынок тоже ответил грубо, тогда отчим резко развернулся и побежал на него. Пасынок впал в ступор, не понимал причину нападения, отчим схватил его за руку. Пасынок в состоянии аффекта схватил попавшийся под руку нож и нанес ему несколько ударов. Он очень боялся отчима, так как на протяжении пяти лет тот постоянно избивал его маму.
После случившегося парень позвонил маме и вызвал скорую. Врачи констатировали смерть отчима, полицейские, которых вызвали соседи, задержали Костю. Следователь возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство», парню грозило от 8 лет колонии строгого режима.
- Нам удалось убедить суд отправить Костю под домашний арест. Затем - добиться переквалификации обвинения на статью об убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Это состояние подтвердил на суде эксперт, аффект был вызван длительной психотравмирующей ситуацией. В феврале Октябрьский районный суд вынес приговор и назначил 1 год 6 месяцев ограничения свободы — не выезжать за пределы Новосибирска и отмечаться в специализированном органе. Родственники потерпевшего не настаивали на строгом наказании, но заявили иск о компенсации морального вреда, — сообщила КП-Новосибирск адвокат Людмила Шпак, защищавшая Константина.
Суд взыскал с Константина более 390 тысяч рублей морального вреда и расходов на погребение. Во время следствия парень отчислился из вуза и пошел работать грузчиком в больницу уже на полную ставку.
- Несмотря на все издевательства отчима, я не пошел бы на умышленное убийство, в тот момент думал только, как защититься. Сейчас я мечтаю закрыть долги, вернуться к учебе и стать логистом, — рассказал КП-Новосибирск 21-летний Константин.
*Имена изменены
