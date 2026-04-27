27.04.2026 в 17:21

В Якутии ветеринар за мзду оформляла бивни мамонта по фиктивным документам

Женщина обвиняется в 13 эпизодах взяток
Текст: Иван Иванов
Фото: Якутская транспортная прокуратура
Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего ветеринарного врача одного из районов Якутии. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина обвиняется в 13 эпизодах получения взяток, совершенных в период с апреля по октябрь 2024 года.

По версии следствия, ветеринар за денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 тысяч рублей оформляла для индивидуальных предпринимателей ветеринарные сопроводительные документы. Они подтверждали ветеринарно-санитарное благополучие бивней мамонта и их фрагментов, предназначенных для авиаперевозки. Обвиняемая также обеспечивала ускорение процесса оформления и гарантировала отсутствие отказов в выдаче.

Уголовное дело направлено мировому судье Среднеколымского района для рассмотрения по существу.
Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите
27.04.2026 в 16:46
В городских лесах высадят около пяти тысяч деревьев
27.04.2026 в 16:43
«Избил беременную маму, выставил ее на мороз в платье»
27.04.2026 в 16:39
Более 18 тысяч сотрудников ВСЖД приняли участие в субботниках
27.04.2026 в 16:31
В Улан-Удэ двое подростков заплутали в ночном лесу
27.04.2026 в 16:20
Верховный суд Бурятии в три раза увеличил компенсацию матери, которая после ДТП с пьяным водителем заново училась ходить
27.04.2026 в 16:00
Житель Бурятии насмерть забил кочегара кулаками и поленом
27.04.2026 в 15:53
Иностранец пытался подкупить улан-удэнского транспортного полицейского
27.04.2026 в 14:53
Романтик из Бурятии угнал «Газель», чтобы покатать подружку
27.04.2026 в 14:32
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите
Чиновники собирали деньги с российских врачей, штампуя липовые документы
27.04.2026 в 16:46
«Избил беременную маму, выставил ее на мороз в платье»
В Новосибирске пасынок убил отчима-тирана и остался на свободе
27.04.2026 в 16:39
Верховный суд Бурятии в три раза увеличил компенсацию матери, которая после ДТП с пьяным водителем заново училась ходить
Женщина лежала в больнице с переломом таза и ног, пока её двухмесячный сын оставался без материнского ухода
27.04.2026 в 16:00
Житель Бурятии насмерть забил кочегара кулаками и поленом
Мужчине вынесли приговор спустя месяц после убийства
27.04.2026 в 15:53
