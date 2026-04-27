В Якутии ветеринар за мзду оформляла бивни мамонта по фиктивным документам

Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего ветеринарного врача одного из районов Якутии. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина обвиняется в 13 эпизодах получения взяток, совершенных в период с апреля по октябрь 2024 года.По версии следствия, ветеринар за денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 тысяч рублей оформляла для индивидуальных предпринимателей ветеринарные сопроводительные документы. Они подтверждали ветеринарно-санитарное благополучие бивней мамонта и их фрагментов, предназначенных для авиаперевозки. Обвиняемая также обеспечивала ускорение процесса оформления и гарантировала отсутствие отказов в выдаче.Уголовное дело направлено мировому судье Среднеколымского района для рассмотрения по существу.