Гастарбайтер погиб на стройке в Улан-Удэ без оформленного трудового договора

Верховный суд Бурятии подтвердил, что между погибшим на стройке гражданином Узбекистана и компанией «СервисТехСтрой» фактически существовали трудовые отношения, хотя договор оформлен не был. Это позволило признать его гибель несчастным случаем на производстве и обязать работодателя выполнить все необходимые процедуры.11 июля 2023 года на стройке многоквартирного дома в 105-м микрорайоне Улан-Удэ упавшая с крана бадья с бетоном ударила 29-летнего рабочего. Мужчина упал с высоты трёх метров и через несколько дней скончался в больнице. Крановщика впоследствии осудили за нарушение требований безопасности, повлекшее смерть человека.Компания «СервисТехСтрой» выступала техническим заказчиком на объекте и отвечала за безопасность работ. Но извещение о несчастном случае в трудовую инспекцию не направила, утверждая, что погибший не был её работником, а трудился у индивидуального предпринимателя — субподрядчика. Однако сам предприниматель в суде пояснил, что никаких работ на той стройке не вёл, а договор подряда ему прислали уже после трагедии. Деньги, перечисленные заказчиком, он вернул.Государственная инспекция труда провела расследование и установила: мужчину допустил к работе инженер строительного надзора «СервисТехСтроя» без оформления договора, обучения по охране труда и медосмотра. Работодатель не создал безопасных условий, не выявил профессиональные риски и не скоординировал действия участников стройки.Суд первой инстанции встал на сторону инспекции: отношения признаны трудовыми с 17 июня по 11 июля 2023 года. Компанию обязали зарегистрировать несчастный случай, составить акт по форме Н-1, выдать его родственникам и направить страховщику, а также сделать отчисления страховых взносов за погибшего. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, отклонив жалобу ответчика.Фото: «Номер один»