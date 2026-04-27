27.04.2026

Гастарбайтер погиб на стройке в Улан-Удэ без оформленного трудового договора

Суд обязал компанию зарегистрировать смертельный несчастный случай на производстве
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии подтвердил, что между погибшим на стройке гражданином Узбекистана и компанией «СервисТехСтрой» фактически существовали трудовые отношения, хотя договор оформлен не был. Это позволило признать его гибель несчастным случаем на производстве и обязать работодателя выполнить все необходимые процедуры.

11 июля 2023 года на стройке многоквартирного дома в 105-м микрорайоне Улан-Удэ упавшая с крана бадья с бетоном ударила 29-летнего рабочего. Мужчина упал с высоты трёх метров и через несколько дней скончался в больнице. Крановщика впоследствии осудили за нарушение требований безопасности, повлекшее смерть человека.

Компания «СервисТехСтрой» выступала техническим заказчиком на объекте и отвечала за безопасность работ. Но извещение о несчастном случае в трудовую инспекцию не направила, утверждая, что погибший не был её работником, а трудился у индивидуального предпринимателя — субподрядчика. Однако сам предприниматель в суде пояснил, что никаких работ на той стройке не вёл, а договор подряда ему прислали уже после трагедии. Деньги, перечисленные заказчиком, он вернул.

Государственная инспекция труда провела расследование и установила: мужчину допустил к работе инженер строительного надзора «СервисТехСтроя» без оформления договора, обучения по охране труда и медосмотра. Работодатель не создал безопасных условий, не выявил профессиональные риски и не скоординировал действия участников стройки.

Суд первой инстанции встал на сторону инспекции: отношения признаны трудовыми с 17 июня по 11 июля 2023 года. Компанию обязали зарегистрировать несчастный случай, составить акт по форме Н-1, выдать его родственникам и направить страховщику, а также сделать отчисления страховых взносов за погибшего. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, отклонив жалобу ответчика.

Фото: «Номер один»

Теги
несчастный случай

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru