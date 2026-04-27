Общество 27.04.2026 в 16:31

Более 18 тысяч сотрудников ВСЖД приняли участие в субботниках

Их посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Текст: Иван Иванов
Фото: company.rzd.ru
Традиционные весенние трудовые субботники прошли с 18 по 25 апреля на станциях Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области и Бурятии. Они посвящались 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в субботниках приняли участие 18,2 тыс железнодорожников.

Особое внимание уделялось мемориалам, установленным на железнодорожной инфраструктуре. В рамках ежегодной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» волонтеры ВСЖД привели в порядок воинские захоронения солдат Красной Армии, погибших от тяжелых ранений в госпиталях.

В рамках подготовки к сезону летних перевозок сотрудники магистрали привели в порядок привокзальные комплексы и пассажирские платформы на всех участках магистрали.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
