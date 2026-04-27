Более 18 тысяч сотрудников ВСЖД приняли участие в субботниках

Традиционные весенние трудовые субботники прошли с 18 по 25 апреля на станциях Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области и Бурятии. Они посвящались 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Всего в субботниках приняли участие 18,2 тыс железнодорожников.Особое внимание уделялось мемориалам, установленным на железнодорожной инфраструктуре. В рамках ежегодной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» волонтеры ВСЖД привели в порядок воинские захоронения солдат Красной Армии, погибших от тяжелых ранений в госпиталях.В рамках подготовки к сезону летних перевозок сотрудники магистрали привели в порядок привокзальные комплексы и пассажирские платформы на всех участках магистрали.