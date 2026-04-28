Общество 28.04.2026 в 06:02

Зурхай на вторник, 28 апреля

12-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печь, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона, разработка военных планов, совещание, принятие ответственности и т. д.), совершать прочие умиротворяющие действия.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями, составлять договор, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к несчастью и угрозе для жизни.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
