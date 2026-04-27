Происшествия 27.04.2026 в 16:46

Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите

Чиновники собирали деньги с российских врачей, штампуя липовые документы
A- A+
Текст: Иван Иванов
Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите
Фото: архив «Номер один»
Прокурор запросил до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравших взятки за аккредитацию врачей в Чите. Также суду предложено наказать подсудимых штрафами на несколько миллионов рублей.

Как сообщает портал «Чита.ru», уголовное дело было возбуждено в 2024 году. Фигурантами стали бывший председатель комиссии Минздрава по аккредитации специалистов в Забайкалье Михаил Пудов и несколько его сообщников. По версии следствия, с конца 2022 года по осень 2025 года группа под руководством Пудова принимала взятки от медработников из различных регионов. За деньги врачам предоставлялась фиктивная аккредитация в Читинской медакадемии, минуя реальные экзамены и проверки навыков.

Обвиняемым инкриминировали получения взяток организованной группой и превышение должностных полномочий. Суммы взяток составляли от 35 до 125 тысяч рублей. Одному из подсудимых вменяются 5 эпизодов на общую сумму более 500 тысяч рублей, второму – 1 эпизод более чем на 100 тысяч рублей, а женщине – 4 эпизода на 400 тысяч рублей.

Государственный обвинитель предлагает назначить двум мужчинам наказание в виде 11 лет 5 месяцев и 7 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине – 10 лет 5 месяцев в колонии общего режима. К срокам лишения свободы добавится штраф в размере от 1 до 8 миллионов рублей, а также конфискация сумм, эквивалентных полученным взяткам. На имущество обвиняемых стоимостью более 40 млн рублей наложен арест.

Ранее дела трех других участников ОПГ были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Двое из них уже приговорены к реальным срокам заключения, еще одно дело находится на рассмотрении. Окончательное решение по делу вынесет суд.
Теги
Забайкалье

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru