27.04.2026
Прокурор требует до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравшей взятки за аккредитацию врачей в Чите
Чиновники собирали деньги с российских врачей, штампуя липовые документы
Текст: Иван Иванов
Прокурор запросил до 11 лет колонии для членов ОПГ, бравших взятки за аккредитацию врачей в Чите. Также суду предложено наказать подсудимых штрафами на несколько миллионов рублей.
Как сообщает портал «Чита.ru», уголовное дело было возбуждено в 2024 году. Фигурантами стали бывший председатель комиссии Минздрава по аккредитации специалистов в Забайкалье Михаил Пудов и несколько его сообщников. По версии следствия, с конца 2022 года по осень 2025 года группа под руководством Пудова принимала взятки от медработников из различных регионов. За деньги врачам предоставлялась фиктивная аккредитация в Читинской медакадемии, минуя реальные экзамены и проверки навыков.
Обвиняемым инкриминировали получения взяток организованной группой и превышение должностных полномочий. Суммы взяток составляли от 35 до 125 тысяч рублей. Одному из подсудимых вменяются 5 эпизодов на общую сумму более 500 тысяч рублей, второму – 1 эпизод более чем на 100 тысяч рублей, а женщине – 4 эпизода на 400 тысяч рублей.
Государственный обвинитель предлагает назначить двум мужчинам наказание в виде 11 лет 5 месяцев и 7 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине – 10 лет 5 месяцев в колонии общего режима. К срокам лишения свободы добавится штраф в размере от 1 до 8 миллионов рублей, а также конфискация сумм, эквивалентных полученным взяткам. На имущество обвиняемых стоимостью более 40 млн рублей наложен арест.
Ранее дела трех других участников ОПГ были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Двое из них уже приговорены к реальным срокам заключения, еще одно дело находится на рассмотрении. Окончательное решение по делу вынесет суд.
