Общество 25.04.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 25 апреля
9-й лунный день
Текст: Алена Викулина
День Тэрсүүд
Неблагоприятно: для принятия обетов, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, становиться друзьями (составлять договор), жениться, торговать, совершать похоронный обряд, проводить поминки и совершать подношения для умершего, праздновать.
Стрижка волос: к маленьким болезням.
Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу на юг, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
