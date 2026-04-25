25.04.2026

Зурхай на субботу, 25 апреля

9-й лунный день
Текст: Алена Викулина
День Тэрсүүд

Неблагоприятно: для принятия обетов, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, становиться друзьями (составлять договор), жениться, торговать, совершать похоронный обряд, проводить поминки и совершать подношения для умершего, праздновать.

Стрижка волос: к маленьким болезням.

Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу на юг, в остальные направления благоприятно.

Все новости

В 2026 году поступление налогов от малого бизнеса рухнуло на 22%
24.04.2026 в 17:08
Больше времени онлайн-обучению стала посвящать молодежь Бурятии
24.04.2026 в 17:07
Лавина в Бурятии накрыла незарегистрированную группу туристов
24.04.2026 в 17:05
Бакланы съели омуля на 1,5 миллиарда рублей
24.04.2026 в 17:00
«Ростелеком» сообщил о запуске первого профессионального российского графического редактора «Спектр»
24.04.2026 в 16:53
Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира
24.04.2026 в 16:51
В Приангарье поймали жителя Бурятии с омулем почти на 10 миллионов
24.04.2026 в 16:50
«Мать ребенка все видела и молчала»
24.04.2026 в 16:28
Жители Бурятии подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара
24.04.2026 в 16:26
В Бурятии лавина накрыла четырех человек на Мунку-Сардык
24.04.2026 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 апреля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
25.04.2026 в 06:02
Больше времени онлайн-обучению стала посвящать молодежь Бурятии
Подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки
24.04.2026 в 17:07
В Приангарье поймали жителя Бурятии с омулем почти на 10 миллионов
В отношении мужчины завели уголовное дело
24.04.2026 в 16:50
Жители Бурятии подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара
Сейчас супруги ютятся в летнем домике
24.04.2026 в 16:26
