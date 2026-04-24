Больше времени онлайн-обучению стала посвящать молодежь Бурятии

Жители Бурятии моложе 25 лет перешли на более вдумчивое и усидчивое онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, в течение года подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки: если раньше они занимались по полчаса, то сейчас почти в три раза дольше.Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет увеличилась почти в три раза. Если в марте годом ранее им хватало 36 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 32 минуты. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.Основной интерес молодежи Бурятии сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 82% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «Фоксфорд», «ЯКласс», РЭШ, «Учи.ру», «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума марте, а самого минимума – в августе.Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории 36-45 лет трафик в марте вырос на 42% раза по сравнению с зимними месяцами, а у группы 46-55 лет – на 69%.Не меньшей популярностью у жителей республики пользуются лекции. Например, пользователи 45-56 лет в марте увеличили трафик на соответственные сайты более чем в два раза относительно начала года, схожий интерес и у подростков 14-20 лет.Лекционный формат обучения пользуется спросом также у категории 56+, динамика в этой возрастной категории составила 41%.В рейтинге городов по популярности онлайн-образования лидирует Москва, на которую приходится почти 20% трафика. В топ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.