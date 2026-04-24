Происшествия 24.04.2026 в 16:28

«Мать ребенка все видела и молчала»

Отчим морил голодом двухлетнего пасынка, а потом забил его до смерти
Текст: КП-Новосибирск
Фото: Прокуратура Омской области
В Новосибирске суд не смягчил меру пресечения отчиму, обвиненному в жестокой расправе над пасынком. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла 11 марта 2025 года в одном из сел Омской области. По версии следователей, в тот день 28-летний отчим до смерти избил двухлетнего пасынка Сашу*.

- Отчим с силой пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и мешал ему зайти в дом. Когда ребенок заплакал, отчим продолжил его бить: мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Приехавшие по вызову матери врачи скорой помощи пытались спасти ребенка, но он скончался на месте, - сообщили в СУ СКР по Омской области.

Следователи задержали отчима, суд отправил его в СИЗО. Вскоре выяснилось, что отчим год издевался над 2-летним пасынком, однако мать ребенка все видела и молчала. По версии следствия, ребенка морили голодом, отчего он весил около 10 кг. А за попытками взять что-то со стола без спроса следовали побои. 27-летняя мать призналась, что пыталась защитить ребенка. Побои были и раньше, но она не заявляла в полицию:

- Однажды муж избил Сашу* ночью, когда он проснулся и начал ходить. Я боялась мужа: он сказал, что если я заговорю, то у меня отберут детей и отдадут его родственникам, - рассказала мать ребенка на ток-шоу «Мужское/Женское». В итоге, по версии следствия, мальчик ходил в синяках и царапинах, трижды попадал в больницу с травмами.

СКР возбудил в отношении отчима уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В отношении матери возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Также под уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, попала инспектор ПДН. В марте 2026 года уголовное дело в отношении 29-летнего Андрея передали в суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

- Уголовное дело в отношении обвиняемого прокуратура направила в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.

На время разбирательств суд продлил арест отчиму еще на два месяца. Обвиняемый обжаловал постановление в Пятый апелляционный суд в Новосибирске. 23 апреля вынесли решение:

- В жалобе адвокат просила изменить меру пресечения на домашний арест. Решение омского суда оставлено без изменения, жалобы – без удовлетворения, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда в Новосибирске.

*Имя изменено

