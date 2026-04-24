Жители Бурятии подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара

Неравнодушные жители Бурятии и центр социальной помощи «Аэлита» продолжают творить добрые дела. На этот раз благотворители собрали деньги и купили микроволновую печь для 74-летней пенсионерки и ее супруга.

10 ноября 2024 года семья пережила страшную беду – пожар уничтожил дом, гараж и пристрой. В одно мгновение было потеряно практически все. Сейчас пара вынуждена жить в небольшом летнем домике – восстановление единственного дома идет медленно, поскольку строительные материалы стоят дорого.

Супруги вместе уже 53 года. Светлана Дамбаевна окончила культурно-просветительское училище в Улан-Удэ по специальности дирижер-хоровик, а затем Восточно-Сибирский государственный институт культуры, получив специальность педагога досуга.

«Такие вещи особенно важны, когда приходится начинать все заново. Спасибо каждому кто сделал вклад. Ваша помощь – это настоящая забота и участие. Пусть добро возвращается к вам многократно», - поблагодарили в «Аэлите» участников сбора средств.

