Происшествия 24.04.2026 в 15:49

В Бурятии лавина накрыла четырех человек на Мунку-Сардык

На место выдвинулись спасатели
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии снова произошло ЧП на Мунку-Сардык. Сегодня, 24 апреля, сошла лавина на перевале «26-го партийного съезда». По словам очевидцев, предварительно, под снежной массой оказались четыре человека. Их личности устанавливаются.

Сообщение в ГУ МЧС по Бурятии поступило от оперативного дежурного БПСО.

На место происшествия выдвинулись двенадцать спасателей БПСО МЧС России и три сотрудника БРПСС ПСО-2.

Информация уточняется.

Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств происшествия.


Теги
сход лавины Мунку-Сардык

