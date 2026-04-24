24.04.2026 в 15:49
В Бурятии лавина накрыла четырех человек на Мунку-Сардык
На место выдвинулись спасатели
Текст: Карина Перова
В Бурятии снова произошло ЧП на Мунку-Сардык. Сегодня, 24 апреля, сошла лавина на перевале «26-го партийного съезда». По словам очевидцев, предварительно, под снежной массой оказались четыре человека. Их личности устанавливаются.
Сообщение в ГУ МЧС по Бурятии поступило от оперативного дежурного БПСО.
На место происшествия выдвинулись двенадцать спасателей БПСО МЧС России и три сотрудника БРПСС ПСО-2.
Информация уточняется.
Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств происшествия.
