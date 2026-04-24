В Приангарье поймали жителя Бурятии с омулем почти на 10 миллионов

Сотрудники отдела МВД России по Слюдянскому району Иркутской области возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 256 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Бурятии, которого поймали с крупной партией омуля. Причиненный ущерб оценивают почти в 10 миллионов рублей.

В конце марта сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Тойота Хайс», за рулем которого находился житель нашей республики. В салоне машины полицейские обнаружили 27 мешков и 2 полимерных пакета с рыбой (в них оказалось более 2700 штук омуля) без каких-либо сопроводительных документов.

«Ихтиологическое исследование показало, что рыба является байкальским омулем, а для ее ловли использовались, предположительно, сети. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов неправомерной добычи», - отметили в МВД по Иркутской области.