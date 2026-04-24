Общество 24.04.2026 в 16:50

В Приангарье поймали жителя Бурятии с омулем почти на 10 миллионов

В отношении мужчины завели уголовное дело
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Иркутской области

Сотрудники отдела МВД России по Слюдянскому району Иркутской области возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 256 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Бурятии, которого поймали с крупной партией омуля. Причиненный ущерб оценивают почти в 10 миллионов рублей.

В конце марта сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Тойота Хайс», за рулем которого находился житель нашей республики. В салоне машины полицейские обнаружили 27 мешков и 2 полимерных пакета с рыбой (в них оказалось более 2700 штук омуля) без каких-либо сопроводительных документов.

«Ихтиологическое исследование показало, что рыба является байкальским омулем, а для ее ловли использовались, предположительно, сети. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов неправомерной добычи», - отметили в МВД по Иркутской области.

Все новости

В 2026 году поступление налогов от малого бизнеса рухнуло на 22%
24.04.2026 в 17:08
Больше времени онлайн-обучению стала посвящать молодежь Бурятии
24.04.2026 в 17:07
Лавина в Бурятии накрыла незарегистрированную группу туристов
24.04.2026 в 17:05
Бакланы съели омуля на 1,5 миллиарда рублей
24.04.2026 в 17:00
«Ростелеком» сообщил о запуске первого профессионального российского графического редактора «Спектр»
24.04.2026 в 16:53
Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира
24.04.2026 в 16:51
В Приангарье поймали жителя Бурятии с омулем почти на 10 миллионов
24.04.2026 в 16:50
«Мать ребенка все видела и молчала»
24.04.2026 в 16:28
Жители Бурятии подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара
24.04.2026 в 16:26
В Бурятии лавина накрыла четырех человек на Мунку-Сардык
24.04.2026 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Больше времени онлайн-обучению стала посвящать молодежь Бурятии
Подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки
24.04.2026 в 17:07
Жители Бурятии подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара
Сейчас супруги ютятся в летнем домике
24.04.2026 в 16:26
Медучреждения Бурятии пополнят более 700 выпускников-целевиков
Среди них 520 выпускников медколледжей
24.04.2026 в 15:39
В Улан-Удэ появятся новые зеленые зоны
На улицах устанавливают декоративные кадки с растениями
24.04.2026 в 15:27
Следующая новость
