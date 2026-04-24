Бакланы съели омуля на 1,5 миллиарда рублей

Народный Хурал Бурятии поддержал обращение к федеральному центру с инициативой разрешить любительскую и спортивную охоту на большого баклана. Птицы расплодились в республике до критических масштабов и наносят огромный ущерб рыбным запасам, особенно байкальскому омулю.По данным научного исследования, проведённого Бурятским госуниверситетом по заказу правительства республики, численность большого баклана в 2024 году составила 48,3 тысячи особей.- Ежегодный объем рыбы, потребляемой большим бакланом, превышает 2750 тонн. В 2025 году величина ущерба, причиненного байкальскому омулю, превысила 1 миллиард 550 миллионов рублей, - рассказала депутатам руководитель Буприроднадзора Марина Дамдинова.Потеря личинок омуля составила около 160 миллионов штук - это ещё 560 миллионов рублей убытка для рыбоводного хозяйства.Но бакланы вредят не только рыбе. В местах их массового скопления гибнет растительность - птичий помёт буквально выжигает прибрежные экосистемы. У птиц нет естественных врагов, поэтому популяция продолжает расти.Проблема в том, что по федеральному закону баклан отнесён к охотничьим ресурсам только для нужд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основные места гнездования и массового скопления баклана с территориями традиционного проживания этих народов не совпадают. Обычным охотникам стрелять бакланов нельзя.Бурятия предлагает передать регионам право самостоятельно решать, открывать ли любительскую и спортивную охоту на баклана. А также добавить в федеральный закон основание для регулирования численности - угрозу нанесения ущерба водным биологическим ресурсам.Проблема, кстати, не только у Бурятии. Аналогичная ситуация сложилась в Тыве, Калмыкии, Алтайском и Забайкальском краях, Астраханской, Иркутской, Курганской областях и других регионах. Если Москва поддержит инициативу, у регионов появится реальный инструмент спасти свои водоёмы и рыбу от прожорливых птиц.