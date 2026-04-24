Политика и власть 24.04.2026 в 17:00

Бакланы съели омуля на 1,5 миллиарда рублей

Бурятия просит Москву разрешить охоту на птиц
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Народный Хурал Бурятии поддержал обращение к федеральному центру с инициативой разрешить любительскую и спортивную охоту на большого баклана. Птицы расплодились в республике до критических масштабов и наносят огромный ущерб рыбным запасам, особенно байкальскому омулю.

По данным научного исследования, проведённого Бурятским госуниверситетом по заказу правительства республики, численность большого баклана в 2024 году составила 48,3 тысячи особей. 

- Ежегодный объем рыбы, потребляемой большим бакланом, превышает 2750 тонн. В 2025 году величина ущерба, причиненного байкальскому омулю, превысила 1 миллиард 550 миллионов рублей, - рассказала депутатам руководитель Буприроднадзора Марина Дамдинова.

Потеря личинок омуля составила около 160 миллионов штук - это ещё 560 миллионов рублей убытка для рыбоводного хозяйства.

Но бакланы вредят не только рыбе. В местах их массового скопления гибнет растительность - птичий помёт буквально выжигает прибрежные экосистемы. У птиц нет естественных врагов, поэтому популяция продолжает расти.

Проблема в том, что по федеральному закону баклан отнесён к охотничьим ресурсам только для нужд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основные места гнездования и массового скопления баклана с территориями традиционного проживания этих народов не совпадают. Обычным охотникам стрелять бакланов нельзя.

Бурятия предлагает передать регионам право самостоятельно решать, открывать ли любительскую и спортивную охоту на баклана. А также добавить в федеральный закон основание для регулирования численности - угрозу нанесения ущерба водным биологическим ресурсам.

Проблема, кстати, не только у Бурятии. Аналогичная ситуация сложилась в Тыве, Калмыкии, Алтайском и Забайкальском краях, Астраханской, Иркутской, Курганской областях и других регионах. Если Москва поддержит инициативу, у регионов появится реальный инструмент спасти свои водоёмы и рыбу от прожорливых птиц.
Теги
хурал баклан

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru