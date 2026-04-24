В первом квартале 2026 года налоговые сборы от малого бизнеса и самозанятых в России продемонстрировали значительное падение, сократившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости». С такими данными выступила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская на Васильевских чтениях 23 апреля. Абсолютных цифр она не привела.

Это произошло после усиления фискальной политики, в частности, повышения НДС до 22% и отмены ряда льгот для предпринимателей. По мнению экспертов, такое решение властей привело к обратному эффекту: вместо увеличения поступлений в казну, бюджет недосчитался планируемых средств.

Улан-удэнский экономист Николай Тетерин отмечает, что подобный результат был ожидаем, поскольку «растущая налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, а также на самозанятых, не стимулируют их развитие, а наоборот, вынуждают сокращать масштабы деятельности или искать пути ухода от налогов».

Николай Тетерин привёл известный анекдот с хитрым хозяином коровы, который решил её не кормить, но стабильно получать молоко. Но как известно, результат быт отрицательным. Если перестать кормить дойную корову, то от нее невозможно получить больше молока, наоборот, его количество будет неуклонно снижаться, что является очередным подтверждением того, как снижение поддержки и увеличение "нагрузки" ведет к отрицательным результатам.

Добавим, что снижение налоговых поступлений затронуло прежде всего предпринимателей, работающих на различных специальных режимах, включая налог на профессиональный доход, единый сельскохозяйственный налог, упрощенную и патентную системы налогообложения.