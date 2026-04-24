Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира

Боксер из Бурятии Дарья Пантелеева одержала уверенную победу в полуфинальном бою и завоевала место в финале престижного международного турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Соревнования проходят в Хабаровске и традиционно собирают сильнейших спортсменов со всего мира.

С отличным результатом и выходом в финал Дарью поздравили в региональном минспорта.

- Это сильное выступление на международной арене. Желаю уверенности, точных ударов и победы в решающем бою. Вся Бурятия болеет за тебя и желает победы, - отметил министр Иван Козырев.

В этом году за медали борются 169 спортсменов из 21 страны, включая Россию, Кубу, Казахстан, Китай, Сербию и другие страны. Финальные поединки состоятся в ближайшие дни.

Фото: минспорта РБ