Спорт 24.04.2026 в 16:51

Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира

Соревнования проходят в Хабаровске
Текст: Елена Кокорина
Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира

Боксер из Бурятии Дарья Пантелеева одержала уверенную победу в полуфинальном бою и завоевала место в финале престижного международного турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Соревнования проходят в Хабаровске и традиционно собирают сильнейших спортсменов со всего мира.

С отличным результатом и выходом в финал Дарью поздравили в региональном минспорта.

- Это сильное выступление на международной арене. Желаю уверенности, точных ударов и победы в решающем бою. Вся Бурятия болеет за тебя и желает победы, - отметил министр Иван Козырев.

В этом году за медали борются 169 спортсменов из 21 страны, включая Россию, Кубу, Казахстан, Китай, Сербию и другие страны. Финальные поединки состоятся в ближайшие дни.

Фото: минспорта РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
