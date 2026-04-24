Лавина в Бурятии накрыла незарегистрированную группу туристов

В Бурятии следователи СК проводят доследственную проверку по факту схода лавины на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. Напомним, под снегом оказались четыре человека.

Предварительно, восхождение совершала незарегистрированная группа из семи человек. На одном из перевалов часть из них завалило. Трое туристов, находившиеся в стороне от схода лавины, получили повреждения. Но они смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой.

«Рядом с местом происшествия сейчас находятся следователи СК, которые проводят следственные действия по уголовному делу о предыдущем происшествии, связанном с гибелью туристов. При подтверждении сведений о пострадавших в результате схода лавины ими будет организован на месте комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в следственном ведомстве.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что к месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Всего к работам привлечено более 23 человек и 3 единицы техники.

Рядом, в десяти километрах от схода, находились 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они были на учебно-тренировочных сборах в районе озера Эхой и уже отправились на выручку.

«Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек. Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около 6 часов, расстояние – 125 км», - отметили в агентстве.