Происшествия 24.04.2026 в 17:05

Лавина в Бурятии накрыла незарегистрированную группу туристов

Еще три человека получили травмы
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии следователи СК проводят доследственную проверку по факту схода лавины на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. Напомним, под снегом оказались четыре человека.

Предварительно, восхождение совершала незарегистрированная группа из семи человек. На одном из перевалов часть из них завалило. Трое туристов, находившиеся в стороне от схода лавины, получили повреждения. Но они смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой.

«Рядом с местом происшествия сейчас находятся следователи СК, которые проводят следственные действия по уголовному делу о предыдущем происшествии, связанном с гибелью туристов. При подтверждении сведений о пострадавших в результате схода лавины ими будет организован на месте комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в следственном ведомстве.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что к месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Всего к работам привлечено более 23 человек и 3 единицы техники.

Рядом, в десяти километрах от схода, находились 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они были на учебно-тренировочных сборах в районе озера Эхой и уже отправились на выручку.

«Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек. Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около 6 часов, расстояние – 125 км», - отметили в агентстве.

Теги
лавина сход Мунку-Сардык

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru