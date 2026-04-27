Общество 27.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 27 апреля
11-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Свиньи, Овцы, Зайца, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона, разработка военных планов, совещание, принятие ответственности и т. д.), совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, вскрывать землю, отдавать долг, вступать в союз, даровать имя и совершать прочие умиротворяющие и приумножающие действия.
Неблагоприятно: для торговли, празднования, прижиганий и кровопусканий, укрощения скота, приглашения гостей.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления ничего плохого.
Фото: Номер один
