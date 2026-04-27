Общество 27.04.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 27 апреля

11-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Свиньи, Овцы, Зайца, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона, разработка военных планов, совещание, принятие ответственности и т. д.), совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, вскрывать землю, отдавать долг, вступать в союз, даровать имя и совершать прочие умиротворяющие и приумножающие действия.

Неблагоприятно: для торговли, празднования, прижиганий и кровопусканий, укрощения скота, приглашения гостей.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления ничего плохого.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Таможенно-логистический комплекс в Забайкальске построят за 4 миллиарда рублей
26.04.2026 в 12:40
В Якутии построили детский сад «на колесах»
26.04.2026 в 12:38
В Бурятии могут возобновить бумажный оборот
26.04.2026 в 12:25
В Бурятии участников СВО нельзя будет уволить при сокращении штатов
26.04.2026 в 12:23
Ультиматум маршрутчиков в Иркутске получил одобрение
26.04.2026 в 12:20
В Бурятии не обнаружено новых очагов лесных пожаров
26.04.2026 в 11:43
В Улан-Удэ подросток-мотоциклист спровоцировал ДТП
26.04.2026 в 11:30
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
26.04.2026 в 11:24
В Улан-Удэ водитель влетел в бетонный забор
26.04.2026 в 11:04
Следком Бурятии допросил туриста, выбравшегося из лавины
26.04.2026 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Таможенно-логистический комплекс в Забайкальске построят за 4 миллиарда рублей

Возводить комплекс будут китайские строители

26.04.2026 в 12:40
В Якутии построили детский сад «на колесах»

Для экономии денег строители под фундамент закопали автомобильные покрышки

26.04.2026 в 12:38
В Бурятии могут возобновить бумажный оборот

Компьютерные сбои затормозили цифровизацию документооборота

26.04.2026 в 12:25
В Бурятии участников СВО нельзя будет уволить при сокращении штатов

Закон о дополнительных мерах поддержки возвращающихся ветеранов подписал глава государства

26.04.2026 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru