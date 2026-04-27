Общество 27.04.2026 в 09:03
В Улан-Удэ часть Октябрьского района осталась без тепла
Блага цивилизации не будет весь день
Текст: Карина Перова
Сегодня, 27 апреля, весь день будут проводиться плановые испытания на максимальную температуру теплоносителя по тепломагистрали № 6 от Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Как отметили в комитете городского хозяйства, тепла не будет с 8:00 до 24:00 в ряде социальных объектов и многоквартирных домов по улицам:
Жердева, 102
Тобольская, 1, 3, 7, 9, 66, 70, 72, 73, 78, 74
Саянская, 1, 3, 7
Конечная, 3, 3А, 3Б, 6
Краснофлотская, 22
140А мкр., 15
Мокрова, 22
Боевая, 8, 10, 16, 6, 3А, 7, 11
Пугачева, 21, 23, 33
Гармаева, 21, 45
Пищевая, 30, 3а, 3б
Онохойская, 2, 4, 13, 17, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18
пер. Ростовский, 1, 3, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 32, 34, 36
