Общество 27.04.2026 в 09:03

В Улан-Удэ часть Октябрьского района осталась без тепла

Блага цивилизации не будет весь день
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Сегодня, 27 апреля, весь день будут проводиться плановые испытания на максимальную температуру теплоносителя по тепломагистрали № 6 от Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Как отметили в комитете городского хозяйства, тепла не будет с 8:00 до 24:00 в ряде социальных объектов и многоквартирных домов по улицам:

  • Жердева, 102

  • Тобольская, 1, 3, 7, 9, 66, 70, 72, 73, 78, 74

  • Саянская, 1, 3, 7

  • Конечная, 3, 3А, 3Б, 6

  • Краснофлотская, 22

  • 140А мкр., 15

  • Мокрова, 22

  • Боевая, 8, 10, 16, 6, 3А, 7, 11

  • Пугачева, 21, 23, 33

  • Гармаева, 21, 45

  • Пищевая, 30, 3а, 3б

  • Онохойская, 2, 4, 13, 17, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18

  • пер. Ростовский, 1, 3, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 32, 34, 36

