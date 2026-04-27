Село Бурятии осталось без хлеба

Вчера вечером, 26 апреля, в селе Окино-Ключи Бичурского района загорелась пекарня. Пожар тушили подразделения Бичурского отряда ГПС, сотрудники предприятия «Окино-Ключевский угольный разрез», подключились и местные жители.

В результате огня была повреждена кровля и чердачное помещение пекарни по всей площади. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

- Напоминаем о важности регулярной проверки электросетей. Производственное оборудование создаёт высокую нагрузку, что требует исправного состояния проводки и автоматических выключателей. В случае беды звоните по номерам 101 или 112, - предупредили в ГО и ЧС.

Фото: ГО ЧС