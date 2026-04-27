Поход в бар обернулся для улан-удэнца мордобитием и потерей миллиона

Выходные у жителя Улан-Удэ прошли не очень благополучно и ночью 25 апреля он обратился в полицию, сообщив о краже его личных вещей и миллиона рублей. Инцидент произошёл в одном из развлекательных заведений в центре города.

Как рассказал мужчина правоохранителям, он стал участником конфликта с неизвестным, после чего у него были похищены дорогой телефон, паспорт, банковские карты, наличные деньги, а также другие личные вещи.

- Позже, проверяя финансовые операции, оно обнаружил 28 несанкционированных транзакций. В разных частях города были сняты наличные и совершены переводы на сторонние счета. По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили в полиции.

