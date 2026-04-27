Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

Сборная Бурятии по самбо успешно выступила на всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти заслуженных тренеров Эдуарда Агафонова и Альберта Астахова и завоевали шесть медалей разного достоинства. Турнир проходил с 24 по 27 апреля в Красноярске и собрал сильнейших спортсменов страны.

Первое место в весовой категории свыше 98 кг занялАндрей Баранов, до 79 кг – Матвей Зеленовский, а в весе до 58 кг – Бэликто Бахутов.

Также отличились Алдар Намсараев и Аламжа Банзаракцаев – у них серебро, и Аюша Жамсаранов и Дэлгэр Намсараев – у этих спортсменов бронза.

Министр спорта Бурятии Иван Козырев поздравил спортсменов и их наставников с достойным результатом, отметив уверенную борьбу и высокий уровень подготовки.

