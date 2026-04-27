Спорт 27.04.2026 в 09:03

Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

Соревнования проходили в Красноярске
Текст: Елена Кокорина
Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

Сборная Бурятии по самбо успешно выступила на всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти заслуженных тренеров Эдуарда Агафонова и Альберта Астахова и завоевали шесть медалей разного достоинства. Турнир проходил с 24 по 27 апреля в Красноярске и собрал сильнейших спортсменов страны.

Первое место в весовой категории свыше 98 кг занялАндрей Баранов, до 79 кг – Матвей Зеленовский, а в весе до 58 кг – Бэликто Бахутов.

Также отличились Алдар Намсараев и Аламжа Банзаракцаев – у них серебро, и Аюша Жамсаранов и Дэлгэр Намсараев – у этих спортсменов бронза.

Министр спорта Бурятии Иван Козырев поздравил спортсменов и их наставников с достойным результатом, отметив уверенную борьбу и высокий уровень подготовки.

Фото: минспорт РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru