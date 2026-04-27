Спорт 27.04.2026 в 09:03
Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире
Соревнования проходили в Красноярске
Текст: Елена Кокорина
Сборная Бурятии по самбо успешно выступила на всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти заслуженных тренеров Эдуарда Агафонова и Альберта Астахова и завоевали шесть медалей разного достоинства. Турнир проходил с 24 по 27 апреля в Красноярске и собрал сильнейших спортсменов страны.
Первое место в весовой категории свыше 98 кг занялАндрей Баранов, до 79 кг – Матвей Зеленовский, а в весе до 58 кг – Бэликто Бахутов.
Также отличились Алдар Намсараев и Аламжа Банзаракцаев – у них серебро, и Аюша Жамсаранов и Дэлгэр Намсараев – у этих спортсменов бронза.
Министр спорта Бурятии Иван Козырев поздравил спортсменов и их наставников с достойным результатом, отметив уверенную борьбу и высокий уровень подготовки.
Фото: минспорт РБ