Спорт 27.04.2026 в 09:35

Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России

Соревнования проходили в Москве
Текст: Карина Перова
Фото: getbig.tv (скриншот)

С 23 по 26 апреля в Московском молодежном центре «Планета КВН» проходил 38-й кубок России по бодибилдингу и фитнесу. В соревнованиях участвовали спортсмены со всей страны.

Бурятию представляла Анастасия Лампицкая из Северобайкальска. Девушка стала чемпионкой в категории «фитнес эстетический юниорки» и завоевала титул абсолютной чемпионки.

Ранее Анастасия побеждала на турнирах в Новосибирске и Иркутске, а также стала призером международного чемпионата в Красноярске.

Все новости

В Бурятии определен новый потенциальный инвестор-застройщик ЖК «Мегаполис»
27.04.2026 в 10:55
Жителя Бурятии оштрафовали за убитую косулю
27.04.2026 в 10:40
Появились новые подробности гибели альпинистов в горах Бурятии
27.04.2026 в 10:31
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо
27.04.2026 в 10:31
В Улан-Удэ вновь обследуют пассажиропоток
27.04.2026 в 10:28
В Бурятии мотоциклист погиб, наехав на камень
27.04.2026 в 10:19
Сельская проверка полиции в Бурятии закончилась уголовкой
27.04.2026 в 10:08
В Бурятии выбрали «Учителя года-2026»
27.04.2026 в 10:05
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России
27.04.2026 в 09:35
Поход в бар обернулся для улан-удэнца мордобитием и потерей миллиона
27.04.2026 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо
Чемпионка ФСИН России прошел в Перми
27.04.2026 в 10:31
Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире
Соревнования проходили в Красноярске
27.04.2026 в 09:03
Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира
Соревнования проходят в Хабаровске
24.04.2026 в 16:51
Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали
Спортсмены выступили на турнире «Московские звёзды ушу — 2026»
24.04.2026 в 09:36
