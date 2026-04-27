Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России

С 23 по 26 апреля в Московском молодежном центре «Планета КВН» проходил 38-й кубок России по бодибилдингу и фитнесу. В соревнованиях участвовали спортсмены со всей страны.

Бурятию представляла Анастасия Лампицкая из Северобайкальска. Девушка стала чемпионкой в категории «фитнес эстетический юниорки» и завоевала титул абсолютной чемпионки.

Ранее Анастасия побеждала на турнирах в Новосибирске и Иркутске, а также стала призером международного чемпионата в Красноярске.