Общество 27.04.2026 в 09:00

Как защититься от бешенства после укуса животного

Нужно действовать по алгоритму
«Как защититься от бешенства после укуса животного?» Эльза, Селенгинск.

Бешенство — это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Как только появляются первые симптомы, спасти человека уже невозможно — болезнь в 100% случаев заканчивается летально.

Единственный способ защиты — своевременно начатая вакцинация. И тут важно действовать без промедления. Нужно действовать по алгоритму:

  1. Тщательно промойте рану тёплой водой с хозяйственным мылом в течение 10–15 минут. Затем обработайте рану перекисью водорода, а края — 5% спиртовым раствором йода или другим антисептиком.
  2. Немедленно обратитесь в травмпункт. В Улан-Удэ и других городах Бурятии травмпункты работают круглосуточно. Врач оценит риск заражения и при необходимости начнёт курс антирабической вакцинации. Даже если укусила ваша собственная привитая собака — всё равно обращайтесь к врачу. Признаки бешенства у животных могут проявляться не сразу.
  3. Сообщите врачу все подробности. Важно рассказать, какое животное укусило — домашнее, бродячее или дикое, есть ли у него прививки и можно ли за ним наблюдать.

Как проходит вакцинация?

Если за животным можно наблюдать, его ставят на 10-дневный карантин у ветеринара. Если за это время оно не заболело и не погибло, курс прививок могут прекратить после третьей инъекции. Если же животное недоступно для наблюдения, назначают полный курс вакцинации.

Полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Пропускать прививки нельзя — иначе лечение придётся начинать заново.

Инкубационный период бешенства может длиться от нескольких дней до года (чаще всего 1–3 месяца). Это значит, что обращаться к врачу нужно сразу после укуса, а не дожидаться первых симптомов. Когда симптомы появятся — будет уже поздно.

Помните: бешенство неизлечимо, но его можно предотвратить. Своевременное обращение к врачу и полный курс вакцинации спасают жизнь. Прививки против бешенства проводятся бесплатно в любом травмпункте по полису ОМС.

Все новости

Как будет работать почта в Бурятии во время майских праздников
27.04.2026 в 09:21
Массовая авария в Улан-Удэ остановила движение на Селенгинском мосту
27.04.2026 в 09:17
В Улан-Удэ часть Октябрьского района осталась без тепла
27.04.2026 в 09:03
Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире
27.04.2026 в 09:03
Как защититься от бешенства после укуса животного
27.04.2026 в 09:00
Село Бурятии осталось без хлеба
27.04.2026 в 08:49
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 апреля 2026 года
27.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 27 апреля
27.04.2026 в 06:02
Бурятия вошла в рейтинг лучших плательщиков по кредитам
27.04.2026 в 06:00
Таможенно-логистический комплекс в Забайкальске построят за 4 миллиарда рублей
26.04.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Как будет работать почта в Бурятии во время майских праздников
Так, восемь отделений будут доступны и на выходных
27.04.2026 в 09:21
В Улан-Удэ часть Октябрьского района осталась без тепла
Блага цивилизации не будет весь день
27.04.2026 в 09:03
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 апреля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
27.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 27 апреля
11-й лунный день
27.04.2026 в 06:02
Следующая новость
