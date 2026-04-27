«Как защититься от бешенства после укуса животного?» Эльза, Селенгинск.

Бешенство — это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Как только появляются первые симптомы, спасти человека уже невозможно — болезнь в 100% случаев заканчивается летально.

Единственный способ защиты — своевременно начатая вакцинация. И тут важно действовать без промедления. Нужно действовать по алгоритму:

Тщательно промойте рану тёплой водой с хозяйственным мылом в течение 10–15 минут. Затем обработайте рану перекисью водорода, а края — 5% спиртовым раствором йода или другим антисептиком. Немедленно обратитесь в травмпункт. В Улан-Удэ и других городах Бурятии травмпункты работают круглосуточно. Врач оценит риск заражения и при необходимости начнёт курс антирабической вакцинации. Даже если укусила ваша собственная привитая собака — всё равно обращайтесь к врачу. Признаки бешенства у животных могут проявляться не сразу. Сообщите врачу все подробности. Важно рассказать, какое животное укусило — домашнее, бродячее или дикое, есть ли у него прививки и можно ли за ним наблюдать.

Как проходит вакцинация?

Если за животным можно наблюдать, его ставят на 10-дневный карантин у ветеринара. Если за это время оно не заболело и не погибло, курс прививок могут прекратить после третьей инъекции. Если же животное недоступно для наблюдения, назначают полный курс вакцинации.

Полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Пропускать прививки нельзя — иначе лечение придётся начинать заново.

Инкубационный период бешенства может длиться от нескольких дней до года (чаще всего 1–3 месяца). Это значит, что обращаться к врачу нужно сразу после укуса, а не дожидаться первых симптомов. Когда симптомы появятся — будет уже поздно.

Помните: бешенство неизлечимо, но его можно предотвратить. Своевременное обращение к врачу и полный курс вакцинации спасают жизнь. Прививки против бешенства проводятся бесплатно в любом травмпункте по полису ОМС.