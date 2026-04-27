Массовая авария в Улан-Удэ остановила движение на Селенгинском мосту
На Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Фото места аварии опубликовали в Комитете по транспорту.
В ведомстве сообщили, что занята правая полоса в направлении ул. Борсоева. Движение затруднено.
Сегодня утром произошло еще одно ДТП. На улице Трубачеева водитель выехал на полосу встречного движения, протаранил автомобиль и врезался в столб. Занята полоса в направлении ул. Бабушкина. Движение затруднено. Судя по видео Комитета по транспорту, с водителем стало плохо или же он просто уснул за рулем.
Подробности обеих аварий пока не известны.
Фото: Комитет по транспорту