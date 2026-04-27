Общество 27.04.2026 в 09:21

Как будет работать почта в Бурятии во время майских праздников

Так, восемь отделений будут доступны и на выходных
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время майских праздников. Так, 30 апреля и 8 мая для большинства отделений рабочий день сократится на один час, а 1 и 9 мая станут выходными днями.

Исключение составят восемь почтовых отделений республики – они будут работать в майские праздники по обычному расписанию:

  • 670000, Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 61;

  • 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33;

  • 670031, Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а;

  • 670034, Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34;

  • 670042, Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18;

  • 670050, Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2;

  • 671247, Селенгинск, пр-кт Строителей, д. 1;

  • 671950, Закаменск, ул. Ленина, д. 15.

Жители могут уточнить актуальный график работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис на сайте или в мобильном приложении компании.

Почтальоны же доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.

Большинство услуг Почты люди могут получить онлайн, независимо от графика работы отделений.

«С помощью сайта и мобильного приложения компании можно готовить письма и посылки к отправке, выписывать любимые издания, управлять доставкой денежных выплат, подавать обращения в клиентскую службу, отправлять открытки, телеграммы и денежные переводы, контролировать доставку отправлений по трек-номеру и электронным извещениям, оплачивать штрафы, страховые программы, услуги коммунальных служб, сотовых операторов и интернет-провайдеров», - пояснили в компании.

