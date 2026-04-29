Операция по квоте

«Как оформить документы на операцию по квоте? С чего начать?» Николай Петрович, Улан-Удэ.

Сложные операции, например, при катаракте, опухолях мозга, пересадке почек, можно сделать бесплатно по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Количество квот не ограничено, и подать заявку может каждый, у кого есть показания.

Шаг 1. Получите назначение врача

Обратитесь к лечащему врачу в поликлинике по месту жительства. Он должен определить, есть ли у вас медицинские показания для операции по квоте.

Шаг 2. Пройдите комиссию в поликлинике

Врач направит вас на необходимые обследования: анализы, рентген, КТ и другие в зависимости от заболевания. Также нужно будет предоставить документы: паспорт (для ребёнка — свидетельство о рождении и паспорт родителя), СНИЛС, полис ОМС и письменное согласие на обработку данных. После этого врачебная комиссия рассмотрит результаты и при положительном решении выдаст направление на операцию.

Шаг 3. Направьте заявку

Заявку может подать поликлиника или сам пациент. Если лечение входит в перечень услуг по ОМС, заявку передают в ту больницу или институт, где планируется операция. Если не входит — направляют в Минздрав. Вы также имеете право сами выбрать клинику из тех, что оказывают ВМП по квоте. Для этого придите на прием к профильному врачу с результатами обследований и направлением. Специалист уточнит возможность помощи и оформит заявку. После подачи заявки вам обязаны присвоить талон на ВМП.

Шаг 4. Дождитесь решения больницы

Медицинское учреждение рассматривает заявку обычно до семи дней. Вам позвонят или пришлют письмо с датой госпитализации и операции.

Чтобы проверить статус заявки, зайдите на сайт ВМП (vmp.rosminzdrav.ru) и введите номер талона. Если статус «на рассмотрении» держится дольше 10 дней, обратитесь к лечащему врачу или на горячую линию Минздрава: 8 (800) 550-99-03.