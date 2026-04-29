Зурхай на среду, 28 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), а также делами, связанными с домом (строительство, ремонт и т. д.), земледелием, возводить объекты почитания, строить печь, создавать новую семью, совершать омовение.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заключать договор, торговать, строить каналы и колодцы, устраивать празднества, совершать первые важные дела в жизни младенца – не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.Стрижка волос: к увеличению усердия.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один