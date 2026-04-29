Житель Бурятии судился с маркетплейсом и продавцом из-за самоката

Житель Северо-Байкальского района Бурятии отсудил более 68 тысяч рублей за некачественный электросамокат, который заказал на одном из маркетплейсов.

Мужчина приобрел средство индивидуальной мобильности в июне 2025 года почти за 20 тысяч рублей. В сентябре он выявил недостаток и направил заявку в адрес продавца на возврат самоката. Однако заявку оставили без рассмотрения, а направленные претензии в адрес маркетплейса и продавца товара – без рассмотрения.

Покупатель обратился в Управление Роспотребнадзора по РБ для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение взыскать в пользу потребителя почти 69 тысяч рублей.

«Эта сумма включает в себя стоимость товара, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя», - отметили в ведомстве.

Пока решение суда в законную силу не вступило.

По вопросам защиты прав потребителей можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по РБ по телефону: 8(3012)37-15-30.