В Улан-Удэ Малыш и Семениха переехали в новые дома

В Этнографическом музее Улан-Удэ медведи Малыш и Семениха переехали в новые дома. Для косолапых построили два вольера по 160 «квадратов» каждый.

Большая часть вольеров находится под навесом. Напольное покрытие – грунт. Подчеркивается, что он будет более благоприятен для лап животных, чем в их прежнем жилье.

Также установили перегонный вольер, необходимый для обслуживания основного вольера сотрудниками Этнозоосада. У каждого медведя будет своя обустроенная берлога.

«Обживать свои дома мишки будут постепенно. Чтобы не беспокоить «новосёлов», Малыша и Семениху пока укрыли от взглядов посетителей», - рассказали в музее.

Ранее зверям приходилось жить в вольерах площадью 48 и 50 кв. метров. При этом нормой считается не менее 100 кв. метров. Напомним, широкой огласке проблему предала общественница Елена Рябчук – она организовала сбор средств. В строительстве помогали общественники, предприниматели, неравнодушные жители. В правительстве региона на эти цели выделяли более двух миллионов рублей.